روانبخش: هیچ اختلافی میان سه نماینده استان قم بروز نکرده است

حجت الاسلام قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس، از این شهید به‌عنوان چهره‌ای تأثیرگذار در تاریخ پارلمان ایران یاد کرد و گفت: مدرس نمونه‌ای برجسته از نماینده مردمی و جریان‌ساز بود که سیاست را جدا از دیانت نمی‌دانست و با اتکای به ایمان و استقلال رأی، در برابر جریان‌های سلطه‌طلب ایستادگی کرد.

وی با اشاره به نقش مدرس در مقابله با سیاست‌های استعماری آن دوره گفت: شهید مدرس در برابر فشارهای رضاخان و تهدیدهای خارجی عقب‌نشینی نکرد و حتی تبعید و محدودیت نیز نتوانست او را از مسیر دفاع از استقلال کشور باز دارد.

روانبخش افزود: این الگو سبب شد که جریان انقلابی در تاریخ معاصر ایران استمرار یابد و امروز مجلس با پیروی از همین خط‌مشی، در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های بزرگ ایستاده است.

نماینده قم رویکرد مجلس در دوره‌های اخیر را یادآور شد و اظهار کرد: تصویب قوانین مهمی ازجمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری‌های فراتر از پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله اقدامات تعیین‌کننده مجلس در مقابله با سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب بوده است که این تصمیم‌ها موجب تقویت موضع کشور در عرصه هسته‌ای و افزایش توان بازدارندگی ایران شده است.

روانبخش سپس با اشاره به فعالیت‌های نمایندگان قم در سطح استانی، تشکیل مجمع نمایندگان استان را نخستین اقدام مؤثر در دوره کنونی مجلس عنوان کرد و گفت: این مجمع با رویکرد همگرایی و هماهنگی شکل گرفت و خوشبختانه هیچ اختلافی میان سه نماینده استان بروز نکرده است و این امر روند پیگیری مسائل استان را تسهیل کرده است.

وی از همکاری نزدیک نمایندگان استان با وزارت کشور برای انتخاب استاندار یاد کرد و افزود: انتخاب مدیری جوان، انقلابی و دارای سوابق عمرانی در جایگاه استاندار قم نتیجه همین تعامل و هماهنگی بود و این انتخاب زمینه‌ساز سرعت گرفتن بسیاری از پروژه‌های کلان شد.

نماینده قم با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی سران استان شامل استاندار، رئیس کل دادگستری، دادستان و نمایندگان مجلس گفت: الگوی این جلسات از نشست سران قوا در سطح ملی گرفته شده و همین سازوکار منظم موجب تسریع در رفع مشکلات و اتخاذ تصمیم‌های مشترک شده است.

روانبخش در ادامه با تشریح برخی پروژه‌های عمرانی عنوان کرد: رفع مشکل ۱۳ ساله فرودگاه قم یکی از اقدامات برجسته این دوره بوده است.

تأمین بودجه فرودگاه قم از محل مولدسازی و آغاز عملیات ساخت باند فرودگاه

وی با اشاره به تأمین بودجه این طرح از محل مولدسازی و آغاز عملیات ساخت باند فرودگاه گفت: شهرک فرودگاهی نیز تا پایان امسال یا اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات احداث ترمینال و برج مراقبت نیز در حال تکمیل است. وی همچنین از اتمام حفاری خط یک متروی قم خبر داد و بیان کرد: این خط از قلعه کامکار تا جمکران عملیاتی شده و قرارداد ساخت واگن با واگن‌سازی اراک به امضا رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل سال آینده اولین قطار متروی قم به صدا درآید.

وی به تصویب خط ۲ مترو در شورای عالی ترافیک کشور نیز اشاره کرد و گفت: مطالعات این خط ۲۸ کیلومتری پایان یافته و مراحل آغاز حفاری آن در دستور کار است.

نماینده قم با بیان اینکه طرح مقابله با ریزگردها با انتقال پساب به منطقه سراجه آغاز شده است افزود: تاکنون ۲۰۰ هکتار از این اراضی نهال کاری شده و ۲۷۰ هکتار دیگر نیز در دست اجراست و برای این طرح حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و تا تکمیل ۳۲ هزار هکتار اراضی کاشت گیاهان مقاوم ادامه خواهد داشت.

روانبخش در ادامه گزارش خود به اجرای پروژه‌های مهم حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: ساخت حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قم در حال پیگیری است و استان از نظر پیشرفت کمی و کیفی ساخت‌وساز جزو استان‌های پیشرو محسوب می‌شود.

وی تشکیل جلسات متعدد برای تعیین تکلیف پروژه مونوریل و همچنین توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا حدود هزار مگاوات را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد.

احداث تصفیه‌خانه فاضلاب قم با اعتبار سه هزار میلیارد تومان

وی به موضوع احداث تصفیه‌خانه فاضلاب با اعتبار سه هزار میلیارد تومان نیز پرداخت و گفت: فازهای تولید پساب قابل استفاده برای شبکه فاضلاب شهری طی دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید تا مشکل بیش از ۵۰ شهر فاقد شبکه فاضلاب مرتفع شود.

روانبخش افزایش ظرفیت درمانی استان از طریق آغاز عملیات بیمارستان کودکان و پشتیبانی برای تکمیل بیمارستان‌های هزار تختخوابی خاتم و مادر را نیز از محورهای مهم پیگیری‌ها عنوان کرد.

وی همچنین از پیشرفت پروژه کمربندی شهید سلیمانی به طول ۷۴ کیلومتر خبر داد و افزود: ۱۲ کیلومتر از این محور تا ۲۲ بهمن امسال آماده بهره‌برداری می‌شود.

نماینده قم در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله حجاب در استان پرداخت و گفت: موضوع کشف حجاب از دغدغه‌های مهم مردم است و در جلسات مستمر سران استان طرح‌های جامعی برای ساماندهی این وضعیت تدوین شده است.

وی افزود: افزایش تعداد کافه‌هایی که از درگاه‌های رسمی مجوز دریافت کرده‌اند و تبدیل شدن برخی از آنها به محل تجمع گروه‌های آسیب‌زا، ضرورت اقدامات فرهنگی و نظارتی را دوچندان کرده است.

وی اجرای طرح تربیت مربیان عفاف و حجاب را از برنامه‌های نوآورانه استان دانست و اظهار کرد: با همکاری مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره)، سپاه و آموزش‌وپرورش، بیش از ۱۲۰ مربی برای مدارس و دبیرستان‌ها در حال آموزش هستند. روانبخش افزود: این مجموعه اقدامات در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان ارائه شد و مورد توجه مسئولان ملی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی و اراده مسئولان قم مهم‌ترین عامل موفقیت این طرح بوده و در صورت اراده ملی، این مدل قابل اجرا در دیگر استان‌ها نیز خواهد بود.