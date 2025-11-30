به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا تاکید کرد که اقدامات بی‌ملاحظه ترامپ در قبال ونزوئلا، آمریکا را به یک جنگ خارجی پرهزینه دیگر نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند.

وی اضافه کرد: طبق قانون اساسی ما، تنها کنگره قدرت اعلام جنگ را دارد، نه رئیس‌جمهور؛ کنگره اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه ونزوئلا را نداده است.

شومر بیان کرد: آمریکایی‌ها از جنگ‌های خارجی بی‌پایان که جان تعداد بی‌شماری از نیروهای ما را گرفته و منابع ارزشمند را از بین برده است، خسته شده‌اند. این سیاست «اول آمریکا» نیست.

پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان گفتگوی تلفنی خود با نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا طی روزهای گذشته او را به استفاده از زور تهدید کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در این گفتگوی تلفنی با مطرح کردن مواضع مداخله جویانه و جنگ طلبانه در قبال ونزوئلا، مادورو را تهدید کرده که در صورت عدم کناره گیری از قدرت به استفاده از زور متوسل می‌شود.

ترامپ همچنین حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کرده است!