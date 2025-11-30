وال استریت ژورنال: ترامپ مادورو را تهدید کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان گفتگوی تلفنی خود با نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا طی روزهای گذشته او را به استفاده از زور تهدید کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در این گفتگوی تلفنی با مطرح کردن مواضع مداخله جویانه و جنگ طلبانه در قبال ونزوئلا، مادورو را تهدید کرده که در صورت عدم کناره گیری از قدرت به استفاده از زور متوسل می‌شود.

روزنامه نیویورک تایمز چند روز قبل فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به صورت تلفنی با نیکلاس مادورو، همتای ونزوئلایی اش گفت و گو کرده است.

نیویورک تایمز به نقل از منابع خود افزود: ترامپ در تماس تلفنی با مادورو احتمال برگزاری نشست میان دو طرف را بررسی کرده است.

این روزنامه به نقل از یک منبع که آن را آگاه خواند، افزود: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای نشست احتمالی میان ترامپ و مادورو وجود ندارد.

نیویورک تایمز به نقل از منابع خود همچنین گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی میان ترامپ و مادورو حضور داشته است.