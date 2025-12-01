  1. بین الملل
سی‌ان‌ان: ترامپ نشستی با موضوع ونزوئلا در کاخ سفید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امشب در کاخ سفید نشستی برگزار خواهد کرد تا درباره اقدامات آتی علیه ونزوئلا بحث و بررسی شود.

بر اساس اعلام این رسانه، انتظار می‌رود اعضای کلیدی کابینه و تیم امنیت ملی ترامپ، از جمله پیت هگست وزیر جنگ، ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و مارکو روبیو وزیر خارجه، و همچنین سوزی وایلز رئیس ستاد کاخ سفید و استفن میلر معاون رئیس ستاد، در این جلسه شرکت کنند.

این جلسه که انتظار می‌رود ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در دفتر بیضی برگزار شود، در حالی است که ایالات متحده با حملات به کشتی‌هایی به بهانه واهی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش حضور نظامی خود در کارائیب، فشار بر ونزوئلا را افزایش داده است.

