به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهوری ونزوئلا با اشاره به تلاش آمریکا برای محدود کردن حریم هوایی این کشور گفت: دولت آمریکا در حال اجرای خواسته ماریا ماچادو رهبر اپوزیسیون، برای مسدود کردن آسمان ونزوئلاست.

وی افزود: در پاسخ به این اقدام تهاجمی، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دستور داده است برنامه ویژه‌ای برای بازگرداندن ونزوئلایی‌های گرفتار در کشورهای دیگر و همچنین ایجاد مسیرهای جایگزین برای افرادی که نیاز به خروج از کشور دارند، اجرایی شود.

این مقام ونزوئلایی تأکید کرد کاراکاس، تمامی سازوکارهای چندجانبه و حقوقی بین‌المللی را فعال کرده تا این اقدام غیرقانونی و نامشروع را فوراً متوقف کند.

دونالد ترامپ ئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با توجیه این اقدام خصمانه، چنین ادعا کرد که قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند.