  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

اعتراض ونزوئلا به اقدامات غیرقانونی آمریکا در مجامع بین‌المللی

معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که این کشور، به اقدام آمریکا در بستن فضای هوایی این کشور، در مجامع بین‌المللی اعتراض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهوری ونزوئلا با اشاره به تلاش آمریکا برای محدود کردن حریم هوایی این کشور گفت: دولت آمریکا در حال اجرای خواسته ماریا ماچادو رهبر اپوزیسیون، برای مسدود کردن آسمان ونزوئلاست.

وی افزود: در پاسخ به این اقدام تهاجمی، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دستور داده است برنامه ویژه‌ای برای بازگرداندن ونزوئلایی‌های گرفتار در کشورهای دیگر و همچنین ایجاد مسیرهای جایگزین برای افرادی که نیاز به خروج از کشور دارند، اجرایی شود.

این مقام ونزوئلایی تأکید کرد کاراکاس، تمامی سازوکارهای چندجانبه و حقوقی بین‌المللی را فعال کرده تا این اقدام غیرقانونی و نامشروع را فوراً متوقف کند.

دونالد ترامپ ئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با توجیه این اقدام خصمانه، چنین ادعا کرد که قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند.

کد خبر 6672740

    • کورش پادشاه IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خوب چی میشه ؟ اول امریکا حمله میکنه به رهبری ترامپ بعد اسرائیل و پنتاگون خودشونو عقب میکشن بعد در اوج حمله و گرفتار شدن امریکا در باتلاق و نزدیک شدن شکست جنگ ترامپ. اسرائیل و پنتاگون در قامت نیروی نجات بخش وارد عمل میشوند نکته اینجاست اگه ونزوئلا اول جنگ پرزور وارد بشه جنگ و برده در ابتدای جنگ واکنش سریع ونزوئلا باعث روحیه گرفتن ارتش و نیروهای مردمی میشود ودر طول جنگ هیچ کس حریف شون نمیشه

