آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز طرح ویژه پلیس پایتخت از امروز خبر داد؛ طرحی که با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه، برخورد قاطع با تخلفات ساکن را در دستور کار قرار داده است. از این پس، توقفهای دوبله، پارک در پیادهروها، توقف در محل ایستادن ممنوع، توقف در ایستگاههای حمل و نقل عمومی و سد معبر با جدیت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
سردار موسویپور اعلام کرد: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از امروز در تهران آغاز شده و یگان ضربت پلیس راهور با پشتیبانی عملیات ویژه، مأموریت دارد تا با متخلفان برخورد کند.
وی افزود: با استناد به ماده ۱۶۳ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و جدول جرایم رانندگی، تخلفاتی چون پارک خودرو در پیادهرو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدودههای ممنوعه و توقفهای منجر به سد معبر، توقف در ایستگاههای حمل و نقل عمومی ممنوع است و از جمله مواردی هستند که در این طرح بهطور ویژه رصد و با آنها برخورد خواهد شد.
سردار موسویپور تأکید کرد: این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندان، روانسازی ترافیک و ارتقای انضباط شهری صورت میگیرد و هیچگونه چشمپوشی در برابر متخلفان وجود نخواهد داشت.
سردار موسوی پور در پایان گفت: رانندگان محترم توجه داشته باشند که توقفهای غیرمجاز نه تنها موجب اخلال در عبور و مرور و ایجاد نارضایتی عمومی میشود، بلکه میتواند جان عابران و دیگر رانندگان را به خطر بیندازد. رعایت قوانین توقف و پارک، نشانه احترام به حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی است.
