ثبت بیش از ۶۱۰ هزار فقره تخلف در نیمه اول آذرماه در تهران

سردار موسوی‌پور با اشاره به اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ میلیون فقره اعمال قانون تخلفات ساکن در پایتخت انجام شده است. این در حالی است که تنها در بازه زمانی یکم تا پانزدهم آذرماه، بیش از ۶۱۰ هزار فقره تخلف ساکن ثبت و با آن‌ها برخورد شده است.

وی افزود: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از ۹ آذرماه آغاز شده و یگان ضربت پلیس راهور با پشتیبانی عملیات ویژه مأموریت دارد تا با متخلفان برخورد کند.

سردار موسوی پور گفت: تخلفاتی چون پارک خودرو در پیاده‌رو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدوده‌های ممنوعه، سد معبر و توقف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله تخلفاتی هستند که در این طرح به‌طور ویژه رصد و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، ساماندهی ترافیک شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان است و پلیس راهور با جدیت در برابر تخلفات ایستاده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: رانندگان عزیز توجه داشته باشند که توقف‌های غیرمجاز نه‌تنها موجب جریمه می‌شود، بلکه عبور و مرور شهروندان و نظم شهری را مختل می‌کند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مسئولیتی اجتماعی است که امنیت و آرامش شهر را تضمین می‌کند.