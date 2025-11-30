به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم پیرزادیان، جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تشریح آخرین وضعیت مهار آتش‌سوزی جنگل‌های «الیت» مرزن‌آباد اقدامات میدانی، چالش‌ها، هماهنگی‌های بین‌بخشی و درس‌های این حادثه را توضیح داد.

وی با بیان این‌که حریق در بخش‌های اصلی کنترل شده و عملیات لکه‌گیری همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: تمرکز اصلی نیروها بر پیشگیری از برگشت آتش، پایش هوایی و زمینی، تثبیت خطوط آتش‌بر و کنترل کامل دودهای انباشته در شیب‌های تند است.

پیرزادیان با اشاره به نقش محوری این یگان در عملیات گفت: از ایجاد خطوط آتش‌بر و هدایت نیروها تا تقسیم‌بندی بلوک‌های پرخطر، پایش تغییرات باد و اجرای تاکتیک‌های مهار مستقیم و غیرمستقیم یگان محور اصلی فرماندهی عملیات زمینی بود؛ این انسجام عملیاتی موجب کاهش سرعت گسترش آتش و حفاظت از روستاهای پایین‌دست شد.

وی با بیان این‌که به دلیل وزش باد، وجود شیب‌های بالای ۶۰ درصد و سنگلاخ و نیز نبود مسیر خودرو، کار در منطقه بسیار دشوار بود، افزود: اما با استفاده از تیم‌های واکنش سریع پیاده، تجهیزات سبک قابل‌حمل، راهسازی اضطراری، موتورسیکلت‌های تریل و پهپادهای شناسایی، امکان استقرار نیرو در نقاط کلیدی فراهم شد.

جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی با اشاره به تجهیزات مورد استفاده شامل دمنده، آتش‌کوب، برانکارد کوهستان، اره موتوری، GPS، بی‌سیم، پهپاد، کوله‌پشتی اطفا، لباس ضدحریق و خودروهای امدادی سبک، افزود: کمبود دمنده‌های حجیم، کف‌ساز جنگلی، لباس‌های نسل جدید و پشتیبانی هواییِ کافی برای عملیات عمقی همچنان احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: یگان در آماده‌باش ۲۴ ساعته قرار دارد، شیفت‌های سه‌گانه، تغذیه میدانی، جابه‌جایی با خودروهای کوهستان، پشتیبانی لجستیکی و ارزیابی مداوم خستگی نیروها به‌صورت منظم انجام می‌شود.

این مقام مسئول درباره نحوه همکاری بین دستگاه‌ها، توضیح داد: در قالب ساختار فرماندهی عملیات، محیط‌زیست مسئول پایش و لکه‌گیری بخش‌هایی از عرصه‌ها، هلال‌احمر مسئول امداد و نجات، فرمانداری مسئول پشتیبانی و داوطلبان نیز تحت مدیریت یگان حفاظت در گشت، انتقال آب، ایجاد آتش‌بر و تثبیت خطوط به‌کار گرفته شدند.

وی ادامه داد: کمک خارجی از ترکیه با ورود تیم عملیاتی و بالگرد اطفا انجام شد و تمرکز همکاری بر آب‌پاشی در منطقه حریق بود.

جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی با اشاره به عملیات گسترده روزهای دهم و بیست‌وپنجم آبان‌ماه افزود: این حریق به دلیل بادهای گرم، خشکی پوشش گیاهی و صعب‌العبور بودن منطقه از پیچیده‌ترین عملیات‌های سال بود؛ با اعلام آماده‌باش، ۵۲ تیم تخصصی از جنگلبانان، نیروهای مردمی، بسیج، هلال‌احمر، محیط‌بانان و نیروهای عملیاتی وارد میدان شدند و بالگردهای وزارت دفاع و هواپیمای آب‌پاش ایلیوشن نیز در مهار نقاط بحرانی نقش تعیین‌کننده داشتند.

او تأکید کرد: جنگلبانان با وجود ریزش سنگ، دود غلیظ و شعله‌ور بودن کانون‌ها، با شجاعت و تعهد توانستند گسترش آتش را مهار کرده و پایش پس از اطفا را نیز برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد نقاط پنهان با دقت ادامه دهند.

پیرزادیان با بیان این‌که مهم‌ترین درس حادثه «ضرورت توسعه سامانه‌های هشدار سریع، افزایش ایستگاه‌های پایش باد، آموزش همیاران طبیعت، نوسازی تجهیزات اطفای سبک، تقویت بالگردهای آب‌پاش و استقرار تیم‌های واکنش‌سریع استانی» بود، گفت: این حادثه نشان داد آمادگی پیش‌دستانه و فرماندهی واحد، شرط اصلی حفاظت پایدار از عرصه‌ها است.

وی عنوان کرد: این عملیات، جلوه‌ای روشن از پایداری، غیرت و استقامت جنگلبانان کشور در پاسداری از جنگل‌ها و مراتع بود؛ رزمندگانی بی‌ادعا که همواره در خط مقدم صیانت از طبیعت ایستاده‌اند.