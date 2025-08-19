حفظ و ایمنی دریاها، بنادر و صیادان برای تامین امنیت غذایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستمپور، رئیس سازمان شیلات ایران در نشست مشترک با سعید رسولی، معاون مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در محل سازمان شیلات با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه دریامحور، گفت: وجود ۲۰ هزار و ۵۰۰ شناور به نوعی پدافند غیرعامل در دریاها محسوب میشود، بنابراین حفظ، بهرهوری و ایمنی دریاها، بنادر و صیادان که در مناطق کم برخوردار به ایفای نقش تولید میپردازند، ضروری است.
وی بر لزوم برنامهریزی برای تولید آبزیان در قفسهای مستقر در دریا تاکید کرد و تشکیل کارگروهی مشترک بین دو سازمان را بسیار اثربخش دانست.
رئیس سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: بهتر است تمامی موافقت اصولیهای ضروری در دریا از طریق سازمان شیلات صادر شود و همکاریهای دوجانبه از طریق کارگروهی مشترک شکل گیرد.
بنادر به آتشخوارها تجهیز میشوند
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست، صیادان را نخستین اجراکنندگان اقتصاد دریامحور خواند و بر ضرورت کمک به معیشت آنان و فراهم کردن امکانات معیشتی تأکید کرد.
سعید رسولی با اعلام آمادگی برای حل مشکلات بنادر، صیادان و دریا، گفت: تأمین آتشخوار در راستای اطفای حریق در بنادر یکی از دغدغههای مهم این حوزه بوده و در این راستا اقداماتی نیز در دست انجام است.
وی بر تشکیل کارگروهی مشترک و انتخاب نمایندگان تامالاختیار برای برگزاری جلسات ضروری تاکید کرد و در ادامه افزود: برای رفع مشکلات موجود در بندر امیرآباد ضروری است تفاهمنامهای مشترک به امضا برسد تا پس از بررسیها و تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی آغاز شود.
در این جلسه، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سازمان شیلات ایران در سال گذشته، مشکلاتی نظیر وجود کارگاههای ساخت شناورهای غیرمجاز، نیاز به خرید آتشخوار برای مهار سریع آتشسوزیهای بنادر، نگرانیها در حوزه مدیریت ناوگان صیادی، لایروبی در مناطق بحرانی، تأمین تجهیزات مطلوبتر در سواحل و افزایش زمینههای همکاری بین دو سازمان مورد تأکید ویژه قرار گرفت.
