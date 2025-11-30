  1. دانشگاه و فناوری
تشعشعات خورشیدی هواپیمای ایرباس را زمین گیر کرد

ایرباس دستور اصلاح نرم افزار هزاران هواپیما را به دلیل ریسک اشعه های خورشیدی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، پس از آنکه ایر باس این دستور را برای ترمیم نرم افزار شش هزار هواپیمای سری A۳۲۰ صادر کرد، پروازها با تأخیر روبرو یا لغو شدند.

این شرکت اعلام کرد پس از آنکه تحلیل رویدادی مربوط به یک هواپیمای خانواده A۳۲۰ در روزهای اخیر نشان داده اشعه‌های خورشیدی شدید احتمالاً داده‌های حیاتی برای قابلیت‌های کنترل پرواز را تخریب می‌کنند، چنین اقدامی را انجام می‌دهد.

به گفته منابع صنعتی رویداد مورد نظر در ۳۰ اکتبر و در پروازی از مکزیک به نیوآرک درنیوجرسی رخ داد و طی آن ارتفاع هواپیما به طور ناگهانی کاهش یافت. درنتیجه این امر هواپیما به طور اضطراری در تامپا فرود آمد.

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا نیز دستورالعمل اضطراری صلاحیت پرواز صادر کرده و از هواپیماهای آسیب‌دیده خواسته تا قبل از پرواز مجدد از نرم‌افزارهای قبلی خود استفاده کنند. ایرباس اعلام کرد زیرمجموعه کوچک‌تری از این هواپیماها نیاز به تغییر سخت‌افزار خواهند داشت.

