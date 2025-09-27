نخستین هواپیمای مجهز به اینترنت استارلینک مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت هواپیمایی یونایتدایرلاینز اعلام کرد سازمان هوانوردی فدرال(FAA) نخستین هواپیمای مجهز به اینترنت استارلینک آن را تایید کرده و به این ترتیب مسیر برای نخستین پرواز تجاری با این فناوری در ۱۵ اکتبر فراهم میکند.
یونایتد ایرلاینز اعلام کرد سازمان هوانوری فدرال اصلاحیهای بر گواهی نوع تکمیلی استارلینک برای هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ را تأیید کرده و انتظار میرود پرواز افتتاحیه از منطقه نیوآرک / نیویورک انجام شود.
این شرکت در ماه مارس سال جاری میلادی تایید سازمان FAA برای استفاده از اینترنت استارلینک در جتهای منطقهای Embraer۱۷۵ دریافت کرد. این خط هواپیمایی قراردادی برای استفاده از سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک امضا کرده است.
