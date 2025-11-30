توافق گمرک ایران با اوراسیا برای تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست هیئتهای فنی گمرک ایران و اوراسیا طی مذاکرات فشرده و بر مبنای اهداف پیشبینیشده در موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا با امضا صورتجلسه مربوطه به پایان رسید.
بر این اساس، هیئت گمرک ایران، زهرا سبحانیپور معاون مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و سعید دستمردی معاون مدیر کل دفتر همکاریهای بینالملل گمرک ایران با مشارکت مجازی نماینده دانشگاه تهران در ارتباط با نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی بحث و تبادل نظر نموده و در خصوص چارچوب، نحوه اجرا و عملیاتی آن به توافق رسیدند.
نتایج حاصل از جلسه اخیر گامی اساسی در پیشبرد اهداف مرتبط با قانون موافقتنامه محسوب میگردد.
تمرکز بر ویژگیها و نکات فنی فناوری اطلاعات بر مبنای موضوعات فنی گمرکی به عنوان محورهای اصلی این نشست محسوب و توافق حاصله مورد استقبال اتحادیه و اعضای آن قرار گرفته است.
