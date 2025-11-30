  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

توافق گمرک ایران با اوراسیا برای تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی

گمرک ایران با اوراسیا برای تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست هیئت‌های فنی گمرک ایران و اوراسیا طی مذاکرات فشرده و بر مبنای اهداف پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا با امضا صورتجلسه مربوطه به پایان رسید.

بر این اساس، هیئت گمرک ایران، زهرا سبحانی‌پور معاون مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و سعید دستمردی معاون مدیر کل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران با مشارکت مجازی نماینده دانشگاه تهران در ارتباط با نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی بحث و تبادل نظر نموده و در خصوص چارچوب، نحوه اجرا و عملیاتی آن به توافق رسیدند.

نتایج حاصل از جلسه اخیر گامی اساسی در پیشبرد اهداف مرتبط با قانون موافقت‌نامه محسوب می‌گردد.

تمرکز بر ویژگی‌ها و نکات فنی فناوری اطلاعات بر مبنای موضوعات فنی گمرکی به عنوان محورهای اصلی این نشست محسوب و توافق حاصله مورد استقبال اتحادیه و اعضای آن قرار گرفته است.

کد خبر 6672708
سمیه رسولی

