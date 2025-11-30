ماجرای کلیپ پخش شده درباره درختان باغ فردوس چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، خیراتیان صفایی با اشاره به ادعای مطرح شده در مورد قطع درختان باغ فردوس یادآور شد: یکی از مشکلات این است که اخبار و اطلاعات به صورت نادرست به اطلاع شهروندان میشود که باعث دلنگرانی و تشویش اذهان میشود.
وی ادامه داد: نکته نخست اینکه اساساً باغ فردوس همه درختانش سر حال است منظور از باغ فردوس پارک باغ فردوس است که در مقابل موزه سینما قرار دارد و درختان قدیمی و سرحالی هم دارد و هیچ مشکلی در آنجا وجود ندارد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک در توضیح آنچه واقع شده تصریح کرد: اتفاقی که افتاده در یکی از کوچههای فرعی محله باغ فردوس افتاده، در این کوچه درختان به دلایل مختلف در سالهای گذشته خشک شده حتی سال خشک شدن آنها هم مشخص است و درختان بعد از مدتی از خشک شدن کانون آفت میشود و با سرایت آفت به درختان دیگر، باعث آسیب رسیدن به درختان مجاور هم میشود علاوه بر این درختان خشک شده خطرناک است، چون ریشه و تنه پوسیده به خصوص در این فصل باد و خزان باعث میشود از جا کنده شوند و روی خودروی شهروندان یا خود شهروندان بی افتد و حادثه آفرین باشد و به همین دلیل باید رفع خطر شوند.
وی تاکید کرد: طبق قانون همه این درختان ثبت سامانه میشوند و رأی کمیسیون آنها گرفته میشود و سپس رفع خطر میشوند البته اگر کسی به عنوان متهم خشک کردن این درختان مطرح نباشد به صورت کامل جمع آوری میشوند اگر پرونده حقوقی در کمیسیون ماده ۷ یا دادگاه در رابطه با آن مطرح باشد فقط رفع خطر صورت میگیرد یعنی درخت از کمر قطع میشود تا آسیبی برای شهروندان نداشته باشد.
خیراتیان صفایی یادآور شد: درختان قطع شده همه مراحل قانونی اش طی شده و در محل هم بنرهایی برای اطلاع رسانی علت قطع شدن آنها ذکر شده و بعد درختان خشک جمع آوری شدند و این درختان بیش از ۵ یا ۶ سال است که خشک شدهاند و رها شدهاند اما به تازگی رأی آنها گرفته شده و برای جلوگیری از آسیب جمع آوری شدند.
