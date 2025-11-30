توسعه اقتصادی مازندران از مسیر دانش بنیان می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی‌فرد صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت رویداد صنایع تبدیلی کشاورزی در ساری با تاکید بر نقش صنایع تبدیلی و بهره‌گیری از فناوری و نوآوری در کشاورزی، گفت: توسعه اقتصادی استان از مسیر اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی می‌گذرد.

کاظمی‌فرد اظهار داشت: نمایشگاه برگزار شده با هدف تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد چرخه اقتصادی در حوزه کشاورزی طراحی شده است.

وی افزود: شبکه‌ای برای اتصال دانشمندان و صنعت استان در حال شکل‌گیری است تا تراکنش‌های علمی و فناوری به چرخه اقتصادی تبدیل شود و تولیدات کشاورزی با ارزش افزوده بیشتر عرضه شوند.

وی با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود استان گفت: مازندران تنها پاسخگوی بخشی از نیازهاست و توجه به صادرات و صنایع تبدیلی ضروری است.

کاظمی‌فرد تاکید کرد: تمرکز بر خام‌فروشی کشاورزی کافی نیست و برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، باید بر صنایع تبدیلی و خلق ارزش افزوده تمرکز کرد.

مدیر پردیس علم و فناوری مازندران با بیان اینکه نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، نوآوری و توسعه فناوری کلیدی است، افزود: توجه به این رویدادها و حمایت از شبکه‌های علمی و صنعتی می‌تواند مسیر رشد و توسعه استان را تسریع کند و زمینه‌ساز نوآوری و تکثیر تجربه‌های موفق در سطح کشور شود.

کاظمی‌فرد در پایان اظهار داشت: انتظار می‌رود رسانه‌ها با پوشش دقیق این رویداد، نقش خود در ارتقای نوآوری، فناوری و فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان در جامعه را ایفا کنند.