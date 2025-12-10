نایینی: نخستین موزه صنایع تبدیلی در مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نایینی صبح چهارشنبه در رویداد ملی «تاثریا» با تأکید بر نقش پیوند صنعت و کسبوکارهای دانشبنیان در توسعه اقتصادی کشور گفت: امروز ۲۵ کارخانه استان مازندران میزبان این رویداد ملی هستند.
نائینی با اشاره به هدف اصلی این رویداد اظهار کرد: در این کنگره، فناوران و سرمایهگذاران برتر از سراسر کشور گرد هم آمدهاند تا دستاوردهای علمی را به فناوریهای کاربردی تبدیل کنند و گامهای مؤثری در مسیر توسعه صنایع تبدیلی و نوآوری در استان بردارند.
وی افزود: هدف ما این است که کسبوکارهای دانشبنیان از مرحله تحقیق و پژوهش خارج شده و به سمت تولید و فناوریهای قابل بهرهبرداری در صنعت حرکت کنند. امروز صنعت کشور و بهویژه مازندران حضور فعالی در این رویداد دارد.
نائینی با اشاره به حضور بیش از ۲۵ کارخانه استان و همکاری نهادهایی همچون معاونت علمی ریاستجمهوری و ستاد اقتصاد غذا و کشاورزی گفت: ما تنها به دنبال تولید علم نیستیم، بلکه تبدیل علم به فناوری و استفاده صنعت از آن هدف اصلی ماست. این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فناوران کشور در حوزههای مختلف، بهویژه صنایع غذایی و کشاورزی فراهم کرده است.
وی همچنین از رونمایی دو فناوری جدید و معرفی تسهیلگر مالی مرکز نوآوری استان خبر داد و تصریح کرد: امروز شاهد رونمایی از نخستین صنایع مرکز «موزه صنایع تبدیلی» در مازندران هستیم که گامی بزرگ در حمایت از صنعت و اقتصاد منطقه به شمار میرود.
دبیر سیاستگذاری رویداد از تلاشهای مدیران و نهادهای مختلف بهویژه پارک علم و فناوری شریف و جهاد کشاورزی مازندران قدردانی کرد و افزود: این رویداد نمونهای موفق از همکاری میان دانشگاه، صنعت و دستگاههای دولتی است که میتواند به ایجاد اشتغال و تقویت ظرفیتهای اقتصادی کمک کند.
