زنجیره صنایع تبدیلی در شمال مناسب نیست؛ ساری میزبان «تاثریا»

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نائینی شامگاه یکشنبه در نشست خبری بیست و ششمین رویداد ملی «تاثریا» در ساری اظهار کرد: «تا ثریا» نه همایش است، نه کنگره، نه نمایشگاه و نه رویداد مقاله‌محور بلکه این یک برنامه ملی برای ایجاد اتصال واقعی بین کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و صنعت است تا اقتصاد دانش‌بنیان بتواند به‌عنوان نجات‌دهنده اقتصاد نفتی کشور عمل کند.

وی با بیان اینکه این رویداد هیچ موازی‌کاری با معاونت علمی، صندوق‌های پژوهش و نوآوری یا نهادهای استانی ندارد، گفت: ما در حال ایجاد یک شبکه منسجم برای انجام تراکنش‌های فناوری هستیم؛ تراکنشی که کسب‌وکار دانش‌بنیان آن را حس کند، صنعت آن را بپذیرد و این پذیرش در نهایت تبدیل به چرخه اقتصادی شود.

به گفته دبیر شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی «تاثریا»، در این رویداد تنها کسب‌وکارهایی حضور می‌یابند که به مرحله فعالیت رسیده‌اند و نه تیم‌هایی که هنوز در مرحله مقاله یا طرح اولیه هستند.

نائینی با اشاره به اینکه هدف، ورود مستقیم فناوری به صنعت است، اینجا جای طرح آزمایشی نیست؛ جای کسب‌وکاری است که می‌تواند به صنعت خدمت ارائه دهد.

چرایی انتخاب مازندران به‌عنوان میزبان رویداد صنایع تبدیلی

وی با اشاره به ماهیت سرزمینی رویداد گفت: هر استان براساس مزیت واقعی خود میزبان می‌شود مازندران با ظرفیت بی‌نظیر در محصولات کشاورزی، بهترین گزینه برای میزبانی صنایع تبدیلی بود.

دبیر شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی «تاثریا» درباره رویدادهای گذشته، ادامه داد: اوایل مهرماه رویداد گلخانه و کشاورزی را در چهارمحال و بختیاری برگزار کردیم و چند روز پیش در استان فارس رویداد گردشگری ارزش‌افزا انجام شد و اکنون مازندران میزبان رویداد ملی صنایع تبدیلی کشاورزی است و نگاه ما کاملاً فراتر از مرزهای استانی است.

نائینی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مازندران اشاره کرد و گفت: در بازدید از حدود ۲۰ کارخانه مشاهده کردیم که بسیاری از صنایع تبدیلی براساس محصولات کشاورزی استان شکل نگرفته‌اند برخی حتی هیچ نیاز آبی ندارند و اصلاً ارتباطی با مزیت‌های استان ندارند.

وی افزود: با اینکه مازندران، گیلان و گلستان قطب تولید برنج و مرکبات هستند اما در زنجیره صنایع تبدیلی این محصولات در موقعیت خوبی قرار نداریم.