سرهنگ منشوری: جمعیت سرمایه استراتژیک و ستون دفاعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری صبح یکشنبه در همایش جوانی جمعیت با اشاره به جایگاه نماز جمعه، جماعت و دیگر جلوه‌های حضور اجتماعی مردم اظهار کرد: دست خدا با جماعت است، نماز جمعه، جماعت و همه این‌ها گوهری است که خداوند در وجود بشر قرار داده تا با هم باشند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه خانواده سرچشمه نشاط و امید است، افزود: هیچ دردی برای یک خانواده نشاط‌آور نیست مگر درد زایمان مادر که برای خانواده امید و حیات به همراه دارد، و هیچ گریه‌ای در زندگی برای خانواده خوب نیست مگر گریه نوزاد تازه متولد شده که نشانه‌ای از زندگی و آینده روشن است.

وی تصریح کرد: آنچه امروز مورد بحث قرار خواهد گرفت، کلمه جمعیت و تأثیر راهبردی و استراتژیک آن در جامعه است.

سرهنگ منشوری با بیان اینکه جمعیت دارای عوامل دفاعی و همچنین تهاجمی برای دشمن است، گفت: تمام تجهیزات و ابزارآلات در یک مملکت از تولید تا توزیع باید در اختیار جمعیت و بشر باشد.

وی با تأکید بر اینکه جمعیت سرمایه‌ای اجتماعی است، اظهار کرد: تمام امتیازها به سرمایه اجتماعی داده شده است و باید قدر آن را بدانیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه فرزند آوری و افزایش جمعیت ضرورت اجتماعی است، افزود: افزایش جمعیت یک راهبرد دفاعی و فرهنگی برای آینده کشور است.