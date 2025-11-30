دریافت 4 MB کد خبر 6672611 https://mehrnews.com/x39K6L ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱ کد خبر 6672611 فیلم سلامت فیلم سلامت ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱ افزایش ۳۱ درصدی مأموریتهای اورژانس تهران در موج جدید آلودگی هوا رئیس اورژانس استان تهران از افزایش ۳۱ درصدی مأموریت های اورژانس تهران در موج جدید آلودگی هوا خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط هشدار درباره تکرار بحران آلودگی هوا؛ راهحلهای بلندمدت اجرا نمیشود احداث پایگاه ثابت اورژانس و هلالاحمر در مسیر قزوین–بوئینزهرا افزایش ۳۱ درصدی مأموریت های اورژانس تهران در موج جدید آلودگی هوا تمدید دورکاری ادارات استان تهران؛مراکز آموزشی برخی شهرها مجازی شد نفوذ سامانه ناپایدار بارشی به اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد هوای ناسالم در سه شهر استان قزوین برچسبها تهران محمد اسماعیل توکلی آلودگی هوا اورژانس اورژانس تهران
نظر شما