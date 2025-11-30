دریافت 4 MB
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

افزایش ۳۱ درصدی مأموریت‌های اورژانس تهران در موج جدید آلودگی هوا

رئیس اورژانس استان تهران از افزایش ۳۱ درصدی مأموریت های اورژانس تهران در موج جدید آلودگی هوا خبر داد.

