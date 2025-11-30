اجرای طرح روایت تبار در دانشگاه های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، این برنامه که ذیل «طرح ملی تجربه ایران» طراحی شده، زمینه سفر گروههای دانشجویی به دانشگاههای میزبان و بهرهمندی آنان از توانمندیها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی شهرهای مختلف را فراهم میکند.
در ادامه اجرای این رویداد ملی، گروههای دانشجویی به شهرهای تهران و اصفهان اعزام شدهاند تا طی برنامهای سهروزه با ظرفیتهای فرهنگی و علمی این دو شهر آشنا شوند.
دانشگاه صنعتی اصفهان در این مرحله میزبان دانشجویان فعال علمی و فرهنگی دانشگاههای رازی کرمانشاه و کردستان است. دانشجویان مهمان ضمن حضور در دانشگاه، از توانمندیهای علمی، فرهنگی و اجتماعی، و شرکتهای دانشبنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کردند. بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان و حضور در برنامههای هنری و گردشگری نیز در برنامه این سفر قرار داشت.
همزمان، دانشگاه تهران میزبان دانشجویان دانشگاههای ایرانشهر، شهیدچمران اهواز، ایلام، صنعتی ارومیه و گنبدکاووس شد. دانشجویان در این سفر سهروزه از مجموعهای از اماکن فرهنگی، تاریخی و علمی پایتخت، همچنین توانمندیهای علمی و فرهنگی دانشگاه تهران بازدید کردند.
این برنامهها با استقبال گسترده دانشجویان همراه بوده و گامی مؤثر در جهت تقویت پیوندهای بیندانشگاهی و تبادل تجربه میان نسل جوان دانشگاهی کشور به شمار میآید.
بر اساس اعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، روند اجرای طرح «روایت تبار» در سایر دانشگاههای کشور نیز در هفتههای آینده ادامه خواهد داشت.
