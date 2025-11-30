توانمندی زنان میراثی برای نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان امامدادی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان شهرستان، اظهار کرد: نقشآفرینی زنان در دستگاههای اجرایی اهمیت بسزایی دارد، زن کارمند تنها یک نیروی اداری نیست، بلکه آغازگر زنجیرهای از ارزشهای رفتاری و اخلاق حرفهای در محیط کار است.
وی افزود: زنان با برخورد مناسب با اربابرجوع و تعامل سازنده با همکاران، زمینهساز شکلگیری فرهنگ سازمانی سالم و پویا هستند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: نقش دوگانه بانوان در خانه و محیط کاری «فرصتی برای تبادل ارزشهای اخلاقی، مسئولیتپذیری و مهربانی» دانسته شده است.
امامدادی یادآور شد: حضور مؤثر بانوان پشت میز کار، خود یک پیام فرهنگی برای جامعه است و تصویر توانمندی زنان را در عرصههای اجتماعی و مدیریتی تقویت میکند؛ این حضور فعال، الگویی برای نسلهای آینده بهویژه دختران امروز خواهد بود
