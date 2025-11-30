تولید نخستین دستگاه زاویه تماس هوشمند و ماژولار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این دستگاه که با سرپرستی دکتر سید فرشید چینی، عضو هیئت علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، بهصورت کاملاً بومی طراحی و ساخته شده است، به سامانه هوش مصنوعی برای تحلیل خودکار تصاویر مجهز است.
دستگاه CAG-۱۰۰ برای اندازهگیری دقیق پارامترهای مانند ترشوندگی، انرژی سطحی و کیفیت پوششها در صنایع رنگ، پلیمر، داروسازی، فولاد و نانوفناوری طراحی شده است. نوآوری اصلی این دستگاه، در ساختار ماژولار و نرمافزار هوشمند آن نهفته است که امکان شخصیسازی برای نیازهای خاص تحقیقاتی و صنعتی را فراهم میآورد.
این محصول فناورانه بومی، علاوه بر مزیتهای رقابتی در مقایسه با نمونههای مشابه خارجی، از نظر قیمت نیز نسبت به نمونههای خارجی بسیار مقرون به صرفه بوده و گزینهای بهصرفه و کارآمد برای صنعت و پژوهش کشور است.
گفتنی است این محصول فناور در شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو معرفی و از آن رونمایی شده است.
