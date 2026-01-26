فرشید روشنی کارگردان نمایش «کرشندو» که در بخش مسابقه ایران و مرور چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان نمایش گفت: نمایش چندان روایی نیست و ساختاری ضد روایت دارد، اما مضمون کلی که میتوان برای توضیح کار بیان کرد این است که در یک خوابگاه دانشجویی، غریبهای وارد میشود، پلیس از راه میرسد، هلیکوپتر حضور پیدا میکند و سگی زوزه میکشد. با چنین داستان جنونآمیزی روبهرو هستیم که هیچ سیر خطی ندارد.
وی در ادامه درباره چالشهای کارگردانی متون ضد روایت بیان کرد: وقتی با یک ضد روایت مواجهیم، کارگردانی متن بسیار چالشبرانگیز است. این نوع متون خطر ایجاد بلبشویی روی صحنه را دارند که مخاطب متوجه هیچ چیزی نشود. در مورد این اثر، کارگردانی متن با خلق خود متن همراه بوده و بسیاری از موقعیتها در کارگاه تئاتر ساخته شدهاند؛ یعنی همزمان که بازیگران مشغول اجرا بودند، کارگردانی و بخشهایی از متن نیز در همان لحظه تولید میشد. نمایش کاملاً کارگاهی بود، اما پیش از شروع تمرینها یک چهارچوب مشخص داشتیم و میدانستیم فرم تئاتر در تئاتر چگونه عمل میکند. در این فرم، مخاطب از یک موقعیت به موقعیت بعدی کشیده میشود و هر بخش نمایش با دیگری در تعامل است.
روشنی درباره پیشینه این اثر گفت: این نمایش پیشتر، سال ۱۳۹۵ در جشنواره تئاتر دانشگاهی با عنوان «بیهوده» اجرا شده بود و پس از چند سال، در اسفند سال ۱۴۰۳ در سالن هما با نام «کرشندو» بازتولید شد. بازتولید متن تفاوتهایی با نسخه اولیه داشت و در کارگاه، موقعیتها و صحنهها شکل تازهای گرفت. پویا سعیدی نویسنده نمایشنامه، صحنههایی را برای ما مینوشت و همزمان در تمرینها اتودهای بازیگران را مشاهده میکرد. بدین ترتیب، نویسندگی و کارگردانی همزمان اتفاق میافتاد و تلاش میشد مسیر اجرایی درست حفظ شود، به عبارت بهتر نمایش به شکل کارگاهی شکل گرفت.
وی درباره تعامل با نویسنده توضیح داد: این تعامل باعث شد بازتولید متن با خلق موقعیتهای تازه ادامه پیدا کند. بخشی از متن همزمان با تمرینات ساخته میشد و سعی داشتیم ایدهها به شکل درست و هدفمند در مسیر اجرایی قرار بگیرند. نویسنده به شکل پیوسته در جلسات تمرین حضور داشت و صحنهها را با توجه به اتودها اصلاح و کامل میکرد.
روشنی در ادامه درباره سابقه همکاری با سعیدی افزود: پویا سعیدی قبلاً برای جشنواره دانشگاهی متن را نوشته بود و بعد از چند سال، دوباره با همان متن مواجه شدم و تصمیم گرفتیم به بازتولید برسیم. این تعامل باعث شد که متن همزمان با تمرینها و اتودها رشد کند و کیفیت اجرایی حفظ شود.
کارگردان «کرشندو» درباره جشنواره تئاتر فجر و وضعیت آن در دوره اخیر، عنوان کرد: به نظر من کیفیت جشنواره نسبت به سالهای دور افت کرده است. قبلاً جشنواره فجر با حضور هنرمندان بزرگ داخلی و بینالمللی اعتبار زیادی داشت و کلمه «جشن» در آن ملموس بود. مخاطب با آثار اروپایی و خارجی آشنا میشد و ذائقه هنری مخاطب شکل میگرفت اما امسال بخش بینالملل حذف شده و برخی هنرمندانی که باید حضور میداشتند، در جشنواره نبودند. هرچند بخش زیادی از کمکها و تعهدات جشنواره پرداخت شده، اما برخی مسائل فنی باعث نگرانی و استرس تیم اجرایی شد.
وی درباره پرداختهای جشنواره توضیح داد: بخشی از کمکها و حمایتها به موقع انجام شده و بخشی دیگر تا پایان جشنواره وعده داده شده است. امیدواریم این کمکها کامل و به موقع پرداخت شود تا دانشجویان کار ما و گروههای تئاتری بتوانند از این حمایتها بهرهمند شوند.
روشنی در پایان تاکید کرد: با وجود نارضایتیهای جزئی از عملکرد بخش فنی، کیفیت سالن و مجموعه تئاتر شهر ثابت و قابل اتکا است.
نمایش «کرشندو» به نویسندگی پویا سعیدی و کارگردانی فرشید روشنی در بخش مسابقه ایران چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر حضور دارد.
حامد محمودی، ماهان عبدی، محمد اسلامی، محمد حیدری، علی آشمند، آبتین ضیأ، پریماه شمشیری و رضا سرپرست گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
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