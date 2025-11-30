زندگی شهدای روحانی کردستان باید در قالبی جامع و چندلایه روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا احمدپور، صبح یکشنبه در دیدار با نویسنده و تهیه‌کننده مستند شهید برهان عالی، با اشاره به خلأ موجود در بازنمایی دقیق زندگی و شخصیت شهدای روحانی کردستان گفت: لایه‌های فکری، اجتماعی و تاریخی این بزرگان همچنان برای مردم و حتی پژوهشگران ناشناخته مانده است و لازم است اثری فاخر برای معرفی جایگاه واقعی آن‌ها تولید شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مسیر ساخت آثار نمایشی مرتبط با شخصیت‌های برجسته کردستان افزود: اثرگذاری سریال «سنجرخان» نشان داد که تولید کار قوی و مبتنی بر تاریخ می‌تواند در سطح ملی جریان‌ساز باشد.

وی تصریح کرد: بنابراین انتظار می‌رود درباره شهیدان ماموستا شیخ‌الاسلام و برهان عالی نیز کاری هم‌سطح یا حتی فراتر از آن ساخته شود تا حق این بزرگان ادا شود.

بازآفرینی شخصیت شهید باید بر تحقیق میدانی و روایت بومی استوار باشد

سبحانی‌نژاد، نویسنده و تهیه‌کننده مستند شهید ملأ برهان عالی، در این دیدار با تأکید بر دشواری‌های ساخت روایت مستند از زندگی شهید برهان عالی اظهار کرد: کار درباره شهید، کاری عادی و ساده نیست؛ زیرا با شخصیتی مواجهیم که دارای جهان‌بینی، مبانی فکری و سبک زندگی ویژه بوده و باید با دقت علمی و مسئولیت اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تشریح ضرورت انجام پژوهش میدانی، شناخت زیست‌بوم فرهنگی کردستان و گفت‌وگو با شاگردان و نزدیکان شهید، افزود: بدون دستیابی به این داده‌های اصیل، ساخت اثری دقیق و قابل استناد ممکن نخواهد بود.

وی تأکید کرد: روایت زندگی شهدای روحانی باید بازتاب‌دهنده خرده‌فرهنگ‌های کردستان باشد تا حقیقت شخصیت آن‌ها به‌درستی برای مخاطب ترسیم شود.