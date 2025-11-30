  1. هنر
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

«سینماحقیقت» به موزه سینما می‌رود

آثار منتخب ایرانی و خارجی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در موزه سینما روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، آثار مستند ایرانی و خارجی منتخب بخش‌های مختلف نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در موزه سینما روی پرده می‌روند.

اکران مستندها از ۱۹ آذر همزمان با آغاز نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شروع شده و تا پایان جشنواره ادامه دارد. دارندگان کارت جشنواره و تماشاگرانی که بلیت تهیه کرده‌اند، می‌توانند در موزه سینما فیلم ببینند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت برگزار می‌شود.

کد خبر 6672643
ندا زنگینه

