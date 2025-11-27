اختتامیه دومین دوره ویژه مدیران زن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، اختتامیه دومین دوره آموزشی «مدیر به عنوان مربی» ویژه فرمانداران زن و مدیرانکل امور بانوان استانداریها برگزار شد. در این مراسم ۱۱ فرماندار زن و ۲۶ مدیرکل امور بانوان استانها و با سخنرانی مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز زنان وزارت کشور و مرضیه جدا معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده حضور داشتند.
شناسایی نیازها و دغدغههای زنان در سازمان، تمرین مهارتهای پرسشگری و گوش دادن، ارائه بازخورد صادقانه و تحلیل رفتارها از جمله محورهای دوره آموزشی مدیر به عنوان مربی است که با همکاری مؤسسه مربیگری کسب و کار دانشگاه تهران برگزار شد.
این دوره آموزشی که یکی از پیشرفتهترین شیوههای نوین در آموزش منابع انسانی است که بهصورت کارگاهی و بر پایه مدلهای علمی روز دنیا برگزار شده و شرکتکنندگان، با خودارزیابی و تمرینهای گروهی، توانستند نقاط قوت و زمینههای نیازمند تقویت خود و تیمشان را شناسایی کنند.
گفتنی است در این مراسم، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت به ارائه تحلیلی از تازهترین وضعیت جمعیتی کشور پرداخت و با تأکید بر نابرابریهای جغرافیایی در دسترسی به خدمات، بر ضرورت تکمیل «شناسنامههای استانی جمعیت و خانواده» تأکید کرد و گفت: این کار باید شهر به شهر انجام شود تا سیاستگذاریها دقیق و منطبق بر واقعیتهای محلی شکل گیرد.
وی با بیان اینکه پرونده جمعیت باید روی میز همه استانداران باشد، اظهار داشت: سیاستگذاریهای استانها باید مبتنی بر راهکارهای بومی و هماهنگی کامل بین دستگاهها صورت گیرد.
در بخش پایانی جلسه، نمایندگان استانها مسائل و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
لازم به یادآوری است که نخستین دوره آموزشی مدیر به عنوان مربی با حضور بیش از ۷۰ نفر از مدیران و مشاوران زن دستگاههای اجرایی از اردیبهشت ماه تا مهر ماه امسال برگزار شد.
