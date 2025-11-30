  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

تصادف پیکان وانت و پژو ۲۰۶ در اتوبان تبریز - سهند ۵ نفر مصدوم داشت

تصادف پیکان وانت و پژو ۲۰۶ در اتوبان تبریز - سهند ۵ نفر مصدوم داشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدوم شدن پنج نفر در اثر برخورد پیکان وانت و پژو ۲۰۶ در اتوبان تبریز به سهند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: بامداد امروز بر اثر برخورد یک دستگاه پیکان وانت با پژو ۲۰۶ در اتوبان تبریز به سهند پنج نفر دچار مصدومیت شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی افزود: این حادثه در ساعت ۰۰:۱۵ به مرکز هدایت عملیات اورژانس گزارش شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام گردید.

بر اساس اعلام کارشناسان اورژانس، مصدومان این حادثه پنج مرد ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۶ و ۳۸ ساله بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام رضا (ع) و بیمارستان شهید محلاتی تبریز منتقل شدند.
به گفته شادی نیا هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده است.

کد خبر 6672857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها