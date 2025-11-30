تصادف پیکان وانت و پژو ۲۰۶ در اتوبان تبریز - سهند ۵ نفر مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: بامداد امروز بر اثر برخورد یک دستگاه پیکان وانت با پژو ۲۰۶ در اتوبان تبریز به سهند پنج نفر دچار مصدومیت شدند.



سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی افزود: این حادثه در ساعت ۰۰:۱۵ به مرکز هدایت عملیات اورژانس گزارش شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام گردید.

بر اساس اعلام کارشناسان اورژانس، مصدومان این حادثه پنج مرد ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۶ و ۳۸ ساله بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام رضا (ع) و بیمارستان شهید محلاتی تبریز منتقل شدند.

به گفته شادی نیا هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده است.