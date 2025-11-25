تصادف پژو با تریلی در محور میانه به زنجان یک نفر فوتی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز سه شنبه در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اعلام یک فقره تصادف در آدرس اعلامی، بلافاصله مأموران پلیس به همراه یگان‌های امدادی جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با حضور مأموران و عوامل امدادی در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه خودرو سواری با یک دستگاه تریلی بصورت رخ به رخ برخورد کرده که در این حادثه متأسفانه راننده پژو در دم فوت نمود.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه علت حادثه را برابر اعلام کارشناسان پلیس راه، تجاوز به چپ خودرو پژو عنوان کرد و گفت: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی می‌تواند از بروز این گونه حوادث تلخ پیشگیری کنند.