تصادف مرگبار در بزرگراه لشکری؛ ترس از سگ، جان عابرپیاده را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زینی وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح یک حادثه دلخراش گفت: حوالی ساعت ۱۱:۵۵ روز یکشنبه ۹ آذر ماه در بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق نرسیده به پل کاروانسرای سنگی یک دستگاه کامیون کشنده با عابر پیاده ای که بنابر اظهارات شهود و بازبینی تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های محل در مواجهه با یک قلاده سگ به طور ناگهانی اقدام به فرار می‌کند و به صورت عقب عقب وارد این بزرگراه می‌شود برخورد کرده است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه عابر پیاده به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

سرهنگ زینی وند در پایان به رانندگان محترم توصیه کرد: در مبادی ورودی شهرها با توجه به تغییر شرایط محیطی و وارد شدن به بافت مسکونی حتماً با سرعت مطمئنه رانندگی کنید تا در صورت مواجه شدن ناگهانی با عابرین پیاده، موتور سواران و یا احیاناً حیوانات ولگرد و یا اهلی بتوانید به موقع عکس العمل مناسب از خود نشان داده و از تصادفات احتمالی پیشگیری کنید.