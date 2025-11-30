به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه همزمان با آغاز طرح پاک سازی مناطق روستایی شهرستان عنبرآباد از لوث عاملان خرد و کلان قاچاق سوخت، مخازن زیرزمینی و دیگر زیرساختهای غیر مجاز دپو و نگهداری سوخت قاچاق به طور کامل معدوم و از ادامه فعالیت سوداگران سرمایههای ملی جلوگیری شد.
طی این طرح با حضور میدانی فرمانده انتظامی استان کرمان، معاون امنیتی و انتظامی استاندار، جانشین سپاه و مسئولان محلی، مخازن تعبیه شده در عمق زمین به همراه لولههای شبکه زیرزمینی انتقال سوخت قاچاق توسط ماشین آلات سنگین معدوم شدند تا دیگر قابلیت استفاده برای قاچاقچیان و ضربه به اقتصاد میهن را نداشته باشند.
در این طرح جمعی از مردم محلی و مسئولان که از انباشت و هدر رفت این سرمایههای ملی گلایه مند بودند با خادمان نظم و امنیت در پاک سازی محله به محله روستای خود مشارکت کردند.
اهالی این مناطق روستایی، اجرای مستمر اینگونه طرحها را در پیشگیری از ایراد ضرر و زیان به زیرساختهای اقتصادی میهن، زیرساختهای کشاورزی و جلوگیری از وقوع حوادث مرگبار جادهای مؤثر دانسته و از تلاش مضاعف پلیس قدردانی کردند.
