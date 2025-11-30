به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفهئی، صبح یکشنبه با حضور میدانی در مناطق اجرای طرح همه جانبه مقابله با قاچاق فرآوردههای سوختی در مناطق میثم آباد، سبزه گزی و جهاد آباد شهرستان عنبرآباد و چند منطقه دیگر گفت: این طرح با واکاویهای دقیق چند ماه گذشته و با مشارکت تیمهای انتظامی اعزامی از استان و تیمهای عملیاتی یگانهای تکاوری با جدیت به اجرا گذاشته شد.
وی با اشاره به مشارکت فرماندهان انتظامی شهرستانهای همجوار، مسئولان حوزه امنیتی و انتظامی استاندار، مجموعه پر تلاش سپاه و همچنین مسئولان محلی و نمایندگان شرکت نفت در این طرح، بر پاک سازی محله به محله این مناطق روستایی و مقابله مؤثر و گسترده با عاملان قاچاق خرد و کلان فرآوردههای نفتی تاکید کرد.
