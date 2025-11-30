  1. استانها
  2. کرمان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

آغاز طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های سوختی در جنوب کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از آغاز طرح همه جانبه مقابله با قاچاق فرآورده‌های سوختی در چندین منطقه از قبل مشخص شده در حوزه جنوب کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، صبح یکشنبه با حضور میدانی در مناطق اجرای طرح همه جانبه مقابله با قاچاق فرآورده‌های سوختی در مناطق میثم آباد، سبزه گزی و جهاد آباد شهرستان عنبرآباد و چند منطقه دیگر گفت: این طرح با واکاوی‌های دقیق چند ماه گذشته و با مشارکت تیم‌های انتظامی اعزامی از استان و تیم‌های عملیاتی یگان‌های تکاوری با جدیت به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به مشارکت فرماندهان انتظامی شهرستان‌های همجوار، مسئولان حوزه امنیتی و انتظامی استاندار، مجموعه پر تلاش سپاه و همچنین مسئولان محلی و نمایندگان شرکت نفت در این طرح، بر پاک سازی محله به محله این مناطق روستایی و مقابله مؤثر و گسترده با عاملان قاچاق خرد و کلان فرآورده‌های نفتی تاکید کرد.

