معاون استاندار کرمان: برخوردهای موقت با قاچاق سوخت اثر بازدارنده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی، پیش از ظهر دوشنبه در بیستمین جلسه ستاد راهبری وضعیت تصادفات و ایمنی حمل‌ونقل استان کرمان گفت: برخورد با معضل قاچاق سوخت تنها با تصمیم و اقدام ملی امکان‌پذیر است و برخوردهای مقطعی بازدارندگی لازم را ندارند.

وی افزود: سال‌هاست در جلسات مختلف بر آسیب‌های ناشی از قاچاق سوخت تأکید می‌شود، اما برخوردهای موجود موقت بوده و اثر بازدارنده ندارند.

وی ادامه داد: در حوادث مرتبط با خودروهای سوخت بر، چندین نفر جان خود را از دست می‌دهند و لازم است برای این معضل، راهکار اساسی و ملی در نظر گرفته شود.

موسوی، به نشست اخیر با معاون وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: قرار شد راهداری و وزارتخانه به‌صورت مساوی اعتبار لازم برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز در محورهای پرتردد استان را تخصیص دهند و پیگیری تأمین سهم وزارتخانه نیز ضروری است.

وی با اشاره به نیاز هلال‌احمر برای ایجاد سه پایگاه امدادی در محورهای «عنبرآباد– کهنوج»، «رودبارجنوب– جازموریان» و قلعه گنج افزود: فرمانداران با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، تا زمان تجهیز ساختمان‌های دائمی، نسبت به تأمین موقت آمبولانس اقدام کنند.

معاون استاندار با تأکید بر ضرورت رفع کمبودها و ایرادات علائم راهنمایی و رانندگی در محورهای استان کرمان گفت: راهداری با هماهنگی پلیس‌راه باید مشکلات موجود را شناسایی و برطرف کند.

موسوی، همچنین نسبت به خسارت‌های وارد شده به جاده‌ها توسط کامیون‌های دارای بار اضافی هشدار داد و خواستار برخورد جدی با این تخلفات شد.