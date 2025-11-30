  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

کاراته قهرمانی جهان - مصر

سارا بهمنیار به مدال برنز دست یافت

کاراته کای سبک وزن تیم ملی بانوان ایران در دیدار رده بندی برابر حریف اکوادوری خود صاحب برتری شد و به نشان برنز مسابقات قهرمانی جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا بهمنیار که سال ۲۰۱۸ و مسابقات جهانی مادرید، موفق به کسب مدال برنز شده بود، پس از شش سال موفق به تکرار این مدال این بار در قاهره مصر شد. وی در مبارزه پایانی برابر «آلواردو» از اکوادور به میدان رفت و در پایان با پیروزی ۳ بر صفر روی سکوی سوم ایستاد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

وی در این دوره از مسابقات و در مرحله گروهی وزن ۵۰- کیلوگرم، با برتری مقابل «کاتیا سالچیدو» از مکزیک، «مایا شارر» از سوئیس و قبول شکست در پیکار با «ماریامی واسادزه» از گرجستان راهی دور دوم شد و در ادامه با برتری مقابل «بنتاما» از اسپانیا به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد و این مرحله «ریم احمد سلما» از مصر را پس از تساوی ۲ بر ۲ با قانون «سنشو» (امتیاز نخست) شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. بهمنیار در این مرحله برابر «شاهمالارانی» از مالزی ۴ بر یک باخت و به دیدار رده بندی رفت.

تیم ملی کاراته با ۱۰ کاراته در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرد که فاطمه صادقی، مبینا حیدری، علی مسکین، امیررضا برزوئی، مهدی خدابخشی و مرتضی نعمتی از دست یابی به مدال بازماندند. آتوسا گلشاد نژاد و صالح اباذری هم با صعود به دیدار پایانی عصر امروز برای کسب مدال طلا پیکار می‌کنند.

