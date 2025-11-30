  1. جامعه
  2. شهری
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

بابایی:راهنمایی و رانندگی بیش از ۳۰۰ هزار تردد روزانه را بررسی نمی‌کند

بابایی:راهنمایی و رانندگی بیش از ۳۰۰ هزار تردد روزانه را بررسی نمی‌کند

عضو شورای شهر تهران گفت: روزانه بیش از یک و نیم میلیون تردد برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌شود اما آن‌ها بیش از ۳۰۰ هزار تردد را بررسی نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا اظهار کرد: برخی از ماشین‌ها می‌روند و خارج از تهران معاینه فنی می‌گیرند اما به نظر من شرایط از این وخیم‌تر است. روزانه بیش از یک و نیم میلیون تردد برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌شود تا بررسی شوند معاینه فنی دارند یا ندارند.

وی ادامه داد: با این حال در حال حاضر راهنمایی و رانندگی روزانه بیش از ۳۰۰ هزار استعلام را جواب نمی‌دهد. حالا اینکه دغدغه داشته باشیم مثلاً ۵ میلیون تردد هم در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار دهیم باز هم ۳۰۰ هزار استعلام را بیشتر جواب نمی‌دهند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: شهرداری هم اعلام آمادگی کرده که ما آماده‌ایم زیرساخت‌های راهنمایی و رانندگی رو توسعه بدهیم که بتوانند تمام ترددها را جواب دهند اما متأسفانه این ترک فعل صورت گرفته است. از استاندار تهران و دستگاه‌های مسئول درخواست داریم به ترک فعل رسیدگی کنند.

کد خبر 6672891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها