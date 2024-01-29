تردد با خودروی فاقد معاینه فنی ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی، ضمن تاکید بر نقش خودروهای دودزا در افزایش حجم آلودگی هوای شهر تهران، گفت: آلودگی هوا بحث جدید و پدیده نوظهوری نیست و چندین سال است که شهرهای بزرگ و کشورهای جهان درگیر آن هستند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: ۶ سال از تصویب قانون هوای پاک در کشور می‌گذرد و برای هر سازمان و نهادی در این خصوص شرح وظایفی تعیین شده است و دستگاه‌ها مکلف و موظف هستند که کار خودشان را درست انجام بدهند، در این میان پلیس راهنمایی و رانندگی نیز سعی دارد به بهترین نحو عملکرد را داشته باشد.

وی اظهار داشت: پلیس راهور تهران بزرگ یک دستگاه عملیاتی و اجرایی است که از ابتدای سال جاری بحث آلودگی هوا جز برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی آن بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که این موضوع با جان انسان‌ها در ارتباط است.

سرهنگ مؤمنی افزود: آلودگی هوا با جان مردم سر و کار دارد و باعث بروز انواع بیماری برای شهروندان می‌شود، لذا این مساله نیز همچون کاهش تصادفات شهری، جز برنامه‌های اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است.

وی تصریح کرد: برابر ماده ۴۳ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، تردد با وسیله نقلیه ای که برگه معاینه فنی معتبر نداشته باشد ممنوع است و رانندگانی که خودرویشان فاقد معاینه فنی باشد در جریان کنترل مکانیزه، اعمال قانون می‌شوند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی، مورد اعمال قانون قرار گرفته‌اند، گفت: این بدان معنا نیست که این تعداد خودرو معاینه فنی نداشته‌اند بلکه ممکن است یک خودرو مدتی معاینه فنی نداشته ولی به ازای هر ترددی که در سطح معابر داشته، جریمه شده است.

وی بیان داشت: بیش از ۲۸ هزار خودرویی که دودزا بوده‌اند نیز در این مدت اعمال قانون شده‌اند و از اول مهرماه که طرح ابطال معاینه فنی در شهر تهران آغاز شد تاکنون معاینه فنی بیش از ۱۰ هزار خودرو ابطال شده است.

سرهنگ مؤمنی در پایان اظهار داشت: در طرح ابطال معاینه فنی خودروها ممکن است خودرویی معاینه فنی هم داشته باشد ولی دودزا بوده و باعث ایجاد آلودگی شود که تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به ابطال برگه معاینه فنی این خودرو اقدام می‌کنند.