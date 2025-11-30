  1. جامعه
۱ کشته و ۳ مفقود در ویتنام بر اثر توفان «کوتو»

خبرگزاری ویتنام روز یکشنبه گزارش داد که توفان کوتو یک کشته و سه مفقود دیگر در منطقه جنوب مرکزی ویتنام بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مردی در استان لام دونگ پس از واژگون شدن قایق خود در میان امواج بلند جان باخت.

بادهای شدید و دریاهای متلاطم تحت تأثیر توفان همچنین موجب واژگون شدن قایق دیگری در استان خان هوآ شد که سه نفر مفقود شدند.

بر اساس این گزارش، خسارات اقتصادی بیش از ۵.۶ میلیارد دونگ ویتنام (حدود ۲۲۴۰۰۰ دلار) تخمین زده شده است. مقامات محلی همچنان در حال ارزیابی خسارات هستند.

طبق گزارش رسانه‌ها، ۶۸ پرواز انجام شده توسط خطوط هوایی ویتنام، مسیرهای خود را برای جلوگیری از برخورد با شرایط آب و هوایی خطرناک ناشی از توفان کوتو تغییر داده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود که مرکز توفان در حدود ۳۳۰ کیلومتری شرق مناطق ساحلی از استان‌های گیا لای تا داک لاک قرار داشته باشد و با سرعت کاهش یافته ۳ تا ۵ کیلومتر در ساعت حرکت کند.

