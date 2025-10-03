طوفان مرگبار در ویتنام؛ «بوالوی» ۵۱ نفر را به کام خود فرو برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اداره مدیریت بلایای طبیعی و سامانه‌های سد و سیلاب ویتنام امروز (جمعه) اعلام کرد طوفان «بوالوی» در ویتنام تاکنون ۵۱ کشته برجای گذاشته است.

این مرکز در گزارشی تاکید کرد که بوالوی منجر به سیلاب و رانش زمین در چندین منطقه شده و خسارات گسترده در پی داشته است.

این گزارش افزود بر اثر حوادث مرتبط با طوفان همچنین ۱۴ نفر مفقود و ۱۶۴ نفر دیگر مجروح شده اند و خسارت‌های اولیه اقتصادی نیز نزدیک به ۱۵.۹ تریلیون دونگ ویتنامی (معادل حدود ۶۰۸ میلیون دلار آمریکا) برآورد شده است.

این طوفان بیش از ۲۳۸ هزار واحد مسکونی را تخریب کرده یا زیر آب برده، نزدیک به ۸۹ هزار هکتار از شالیزارها و سایر مزارع را غرق کرده و به بیش از ۱۷ هزار هکتار از مزارع آبزی‌پروری و حدود ۵۰ هزار و ۳۰۰ هکتار جنگل خسارت وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، طوفان بوآلوی همچنین به زیرساخت‌ها خسارت جدی وارد کرده است از جمله بیش از ۸۸۰۰ تیر برق سقوط کرده و نزدیک به ۴۶۸ هزار و ۵۰۰ خانوار همچنان بدون برق هستند، در حالی که حدود ۱۵۰۰ مدرسه نیز آسیب دیده‌اند.