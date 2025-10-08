  1. جامعه
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

توفان «ماتمو» در ویتنام ۸ کشته بر جای گذاشت

سازمان مدیریت بلایای طبیعی و سیل ویتنام روز چهارشنبه اعلام کرد که باران‌های شدید و سیل ناشی از توفان ماتمو ۸ کشته و ۵ زخمی در ویتنام برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این سازمان اعلام کرد که بیش از ۱۵۷۰۰ خانه زیر آب رفته و بیش از ۴۰۰ خانه دیگر آسیب دیده‌اند، در حالی که بیش از ۱۴۶۰۰ هکتار برنج و سایر محصولات کشاورزی دچار آبگرفتگی شده‌اند.

بیش از ۹۷۰۰۰ راس دام و طیور کشته یا با آب برده شده‌اند، در حالی که سیل، رانش زمین و اختلال در ترافیک در ۶۰۲ مکان در سراسر استان‌های کوهستانی شمالی و شمال مرکزی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه، فام مین چین، نخست‌وزیر ویتنام، با صدور دستورالعملی فوری خواستار تشدید تلاش‌ها برای جلوگیری از سیل ناگهانی و رانش زمین و تضمین ایمنی ساکنان مناطق آسیب‌دیده شد.

