توفان «ماتمو» در ویتنام ۸ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این سازمان اعلام کرد که بیش از ۱۵۷۰۰ خانه زیر آب رفته و بیش از ۴۰۰ خانه دیگر آسیب دیدهاند، در حالی که بیش از ۱۴۶۰۰ هکتار برنج و سایر محصولات کشاورزی دچار آبگرفتگی شدهاند.
بیش از ۹۷۰۰۰ راس دام و طیور کشته یا با آب برده شدهاند، در حالی که سیل، رانش زمین و اختلال در ترافیک در ۶۰۲ مکان در سراسر استانهای کوهستانی شمالی و شمال مرکزی رخ داده است.
بر اساس این گزارش، روز سهشنبه، فام مین چین، نخستوزیر ویتنام، با صدور دستورالعملی فوری خواستار تشدید تلاشها برای جلوگیری از سیل ناگهانی و رانش زمین و تضمین ایمنی ساکنان مناطق آسیبدیده شد.
