خدمات خودروبر تهران توسط شرکت پاسارگاد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در تهران همیشه خدمات حمل خودرو زمانی ارزشمند و حیاتی میشود که سرعت، امنیت، دقت در بارگیری و استفاده از تجهیزات استاندارد در کنار یکدیگر قرار بگیرند. شرکت خودروبر پاسارگاد با سالها حضور فعال در حوزه حمل خودرو و ارائه خدمات ویژه خودروبر تهران، توانسته به یکی از معتبرترین و حرفهایترین ارائهدهندگان خدمات خودروبر در ایران تبدیل شود.
شرکت خودروبر پاسارگاد (خودروبر تهران) با ناوگان مجهز شامل کفی خودروبر، جرثقیل کفی حمل خودرو، یدککش استاندارد و خودروبرهای بینشهری تمامی نیازهای حمل خودرو در شرایط مختلف را پوشش میدهد.
توانایی ارائه خدمات شبانهروزی، اعزام سریع در سراسر تهران و امکان حمل انواع خودروها به سراسر کشور باعث شده این شرکت به انتخاب اول بسیاری از رانندگان، نمایشگاهداران و دارندگان خودروهای لوکس تبدیل شود.
خدمات تخصصی خودروبر تهران با استانداردهای شرکت خودروبر پاسارگاد
خدمات این شرکت نهتنها برای مواقع اضطراری، بلکه برای حمل برنامهریزیشده خودروهای صفر، لوکس، کارکرده، آسیبدیده و حتی خودروهای کمارتفاع طراحی شده است.
هر یک از خدمات زیر با تجهیزات حرفهای و رانندگان آموزشدیده ارائه میشوند.
حمل خودروهای صفر و نمایشگاهی با کفی خودروبر استاندارد
استفاده از کفی خودروبر هیدرولیک باعث میشود خودرو بدون هیچ آسیبی روی کفی قرار گیرد.
این روش بهترین انتخاب برای خودروهای زیر است:
خودروهای صفر کیلومتر
خودروهای گرانقیمت و لاکچری
خودروهای اسپرت و تیونینگ
خودروهای کمارتفاع
خودروهای نمایشی و وارداتی
پاسارگاد با ارائه کفیهای تمامهیدرولیک، از آسیبدیدگی سپر، کف خودرو و جلوبندی جلوگیری میکند.
خدمات حمل خودرو در سراسر کشور توسط خودروبر پاسارگاد
شرکت خودروبر پاسارگاد تنها به تهران محدود نیست. این مجموعه با ناوگان مجهز بینشهری، امکان حمل خودرو به سراسر کشور را فراهم کرده است.
ویژگیهای حمل خودرو بیناستانی:
بیمه بارنامه معتبر
رانندگان بینشهری حرفهای
تجهیزات ویژه ثابتکننده چرخ
چادر محافظ برای خودروهای خاص
قیمتگذاری شفاف و منصفانه
امکان تحویل خودرو درب منزل یا مقصد دقیق
همین خدمات باعث شده پاسارگاد یکی از شرکتهای شناختهشده در حمل خودروهای نمایشگاهی و خرید و فروش بینشهری باشد.
سایر خدمات شبانهروزی خودروبر تهران در شرکت خودروبر پاسارگاد
این شرکت یکی از معدود مجموعههایی است که خدمات خود را ۲۴ ساعته ارائه میدهد.
در هر ساعت از شبانهروز، در هر خیابان، بزرگراه یا محدودهای از تهران، امکان اعزام فوری خودروبر فراهم است.
موقعیتهایی که خدمات شبانهروزی ضروری است:
توقف خودرو در بزرگراه
خرابی ناگهانی در ترافیک
تصادفهای نیمهشب
نیاز به حمل خودرو فوری برای نمایشگاهها
انتقال اضطراری خودروهای لوکس
پنچری و مشکلات جلوبندی در ساعات غیراداری
پاسارگاد در کمتر از چند ساعت، نزدیکترین خودروبر را به محل اعزام میکند.
ا نواع خودروبرهای شرکت خودروبر پاسارگاد
برای اینکه خدمات حمل خودرو کاملاً ایمن و متناسب با نوع خودرو باشد، پاسارگاد انواع خودروبرهای زیر را در ناوگان خود دارد.
۱. کفی خودروبر هیدرولیک
این خودروبر بهترین انتخاب برای:
خودروهای لوکس
خودروهای سالم و صفر
خودروهای اسپرت
خودروهای کمارتفاع
مزایا:
بارگیری کاملاً بدون ضربه
جلوگیری از آسیب زیر خودرو
سرعت بالای بارگیری
پایداری کامل خودرو روی کفی
۲. جرثقیل کفی حمل خودرو
این نوع مخصوص خودروهایی است که:
امکان حرکت ندارند
چرخها قفل هستند
بخش جلویی یا عقبی آسیبدیده است
نیاز به بارگیری عمودی دارند
مزیت اصلی آن، امکان بارگیری خودروهای آسیبدیده به صورت کنترلشده و ایمن است.
۳. یدک کش استاندارد
برای خودروهایی که امکان چرخش چرخها وجود دارد و ارتفاع خودرو استاندارد است، یدککش انتخاب اقتصادی و سریعتری محسوب میشود.
ویژگیها:
مناسب خودروهای سواری رایج
اعزام سریع در تهران
قیمت مناسبتر از کفی هیدرولیک
۴. خودروبر بینشهری ویژه
این نوع خودروبر با تجهیزات تکمیلی مانند تسمههای قوی، سیستم محافظ بدنه و کنترل کامل چرخها، بهترین انتخاب برای مسیرهای طولانی است.
مراحل حمل خودرو در شرکت خودروبر پاسارگاد
فرآیند حمل خودرو در این شرکت کاملاً استاندارد و مرحلهبهمرحله انجام میشود.
مراحل به صورت زیر است:
ثبت درخواست (تماس یا پیام)
اعزام سریع خودروبر متناسب با نوع خودرو
بررسی وضعیت خودرو در محل
بارگیری با کفی خودروبر یا جرثقیل کفی
بستن تسمهها و ایمنسازی کامل بدنه
حرکت به مقصد با بیمه و نظارت راننده
تحویل خودرو با گزارش کامل وضعیت
این روند باعث میشود احتمال هر نوع آسیب به حداقل برسد.
عوامل مؤثر بر قیمت خودروبر تهران
قیمتها بر اساس چند معیار مشخص تعیین میشوند:
نوع خودرو (لوکس، معمولی، نیمهسنگین)
نوع خودروبر موردنیاز (کفی، یدککش، جرثقیل کفی)
فاصله مبدا و مقصد
خدمات داخل شهری یا سراسر کشور
شرایط فنی خودرو
نیاز به خدمات شبانهروزی
شرکت خودروبر پاسارگاد قیمتهای خود را کاملاً شفاف و بدون هزینه اضافی ارائه میدهد.
چرا خودروبر تهران پاسارگاد بهترین انتخاب است؟
دلایل اصلی انتخاب مشتریان:
اعزام سریع و بدون معطلی
پشتیبانی شبانهروزی
تنوع خودروبر متناسب با نوع خودرو
رانندگان حرفهای و باتجربه
تجهیزات استاندارد و ایمن
حمل خودرو به سراسر کشور
قیمت مناسب در کنار کیفیت بالا
رعایت استانداردهای حمل خودروهای لوکس
شرکت خودروبر پاسارگاد با فعالیت گسترده در تهران و شهرستانها توانسته در میان رانندگان و نمایشگاهداران، بهعنوان یکی از قابلاعتمادترین نامها شناخته شود.
جمعبندی نهایی
اگر به خدمات سریع، ایمن و استاندارد برای خودروبر تهران نیاز دارید و میخواهید خودرو شما توسط یک مجموعه حرفهای، با تجهیزات کامل و رانندگان متخصص جابهجا شود، شرکت خودروبر پاسارگاد بهترین انتخاب برای شماست. این شرکت با استفاده از انواع کفی خودروبر، جرثقیل کفی حمل خودرو، یدککش و خودروبرهای بینشهری، خدمات حمل خودرو را شبانهروزی و در سراسر کشور ارائه میدهد. امنیت بالا، اعزام فوری، قیمتگذاری شفاف، پشتیبانی حرفهای و توانایی حمل انواع خودروهای صفر، لوکس، تصادفی و کارکرده، تنها بخشی از مزایای انتخاب پاسارگاد است.
برای دریافت خدمات سریع و فوری با شمارههای زیر تماس بگیرید:
۰۹۱۲۸۶۶۲۸۹۸
۰۹۱۱۲۰۰۳۹۵۹
شرکت خودروبر پاسارگاد؛ همراه شما در تمام مسیرهای تهران و سراسر کشور.
