به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای پرجنبوجوش نمایشگاهها، جایی که هر برند به دنبال خلق فضای خاص برای معرفی محصولات و خدمات است، ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم نقش مهمی را ایفا میکند. این سازه فلزی که بهصورت ماژولار طراحی میشود، از اجزای متصلشونده تشکیل میگردد که پس از اتصال، یک چارچوب محکم، سبک و قابل حمل را ایجاد مینماید. اسپیس فریمها معمولاً از آلومینیوم یا فولاد ساخته میشوند و به دلیل مقاومت بالا، وزن کم و قابلیت نصب سریع، در نمایشگاهها، همایشها، کنسرتها و حتی پروژههای عمرانی موقت مورد استفاده قرار میگیرند.
شرکت اسپیس سازان کوثر به عنوان یکی از فعالترین مجموعهها در زمینه طراحی، تولید و نصب اسپیس فریم، همواره تلاش میکند تا سازههایی زیبا، مقاوم و متناسب با نیاز مشتریان را ارائه دهد. اگر قصد ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم را دارید، آشنایی با ویژگیها و انواع اسپیس فریمها بسیار مهم است. جهت آشنایی با صفر تا صد فرایند ساخت غرفه نمایشگاهی با این سازهها، با ما همراه باشید.
اسپیس فریمها با چه ویژگیهایی همراهند؟
اسپیس فریمها ترکیبی از استحکام و زیبایی هستند. این سازهها به گونهای طراحی شدهاند که بتوان آنها را در ابعاد و اشکال مختلف تنظیم نمود. در واقع، میتوانید با استفاده از قطعات مختلف، سازهای مطابق با فضای غرفه و نوع نمایش خود بسازید. ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم با نصب و جمعآوری سریع همراه است. این قابلیت باعث میشود تا در رویدادهایی که زمان محدود میباشد، نصب سازه در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. با وجود وزن کم، این سازهها از استحکام بالایی برخوردارند و میتوانند وزن تجهیزات نورپردازی، بنرها و حتی سازههای تزئینی را به خوبی تحمل کنند. علاوه بر نمایشگاهها، اسپیس فریمها در برگزاری کنسرتها، جشنها، همایشها و حتی در پروژههای تبلیغاتی و ساخت سایبانهای موقت کاربرد دارند. چند منظوره بودن این سازهها، آن را به یکی از محبوبترین گزینههای غرفهسازی تبدیل کرده است. یکی از مهمترین مزایای اسپیس فریمها کاربرد گسترده آنها در رویداد هاست. از قاب بنر گرفته تا غرفه نمایشگاهی، همه به کمک اسپیس فریم با کمترین هزینه قابل اجرا هستند.
انواع اسپیس فریم
برای ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم، بهتر است با انواع این سازه بهتر آشنا شوید. اسپیس فریمها در مدلهای مختلف طراحی و تولید میشوند که هر کدام برای کاربرد خاصی مناسب هستند. برای استفاده از این سازهها میتوانید از خدمات فروش یا اجاره اسپیس فریم مجموعه اسپیس سازان کوثر بهره مند شوید.
یکی از انواع پرکاربرد، اسپیس فریم نوع Z است. این نوع سازه به دلیل فرم زاویهدار، ظاهر مدرن و متفاوت دارد و بیشتر برای طراحی دکورهای خاص و خلاقانه مورد استفاده قرار میگیرد.
مدل دیگری از این سازهها، اسپیس فریم نوع L است که به دلیل شکل ظاهری L مانندش به این نام شناخته میشود. از این مدل معمولاً برای ساخت پیشخوانها، پارتیشنها و فضاهای کوچکتر استفاده میشود. در فرایند ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم که در آن محدودیت ارتفاع یا فضا مهم است، نوع L انتخاب مناسبی خواهد بود.
نوع دیگر، اسپیس فریم ZP است که گاهی با عنوان پررکاب نیز شناخته میشود. این مدل از نظر استحکام، از سایر مدلها قویتر است و میتواند وزن بیشتری را تحمل کند. بنابراین برای سازههایی که نیاز به مقاومت بالا دارند، بهترین گزینه محسوب میشود.
اسپیس فریمهای منحنی برای طرحهای خاص و غیرهندسی کاربرد دارند. اگر قصد دارید غرفهای با ظاهری متفاوت، منحنی یا دایرهای طراحی کنید، این مدل انتخاب ایدهآل است.
مراحل نصب و ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم
فرایند نصب و ساخت غرفه اسپیس روندی سریع و دقیق دارد. این سازهها از قطعاتی تشکیل شدهاند که با بستهای فلزی و پیچ و مهره به یکدیگر متصل میشوند. در هر بست دو سوراخ مشاهده میکنید که پیچ از میان آنها عبور میکند و با مهره محکم میشود. این ساختار باعث میشود تا سازه پس از نصب، استحکام بالایی پیدا کند و در عین حال به راحتی قابل باز کردن باشد. در نتیجه، اسپیس فریمها نه تنها برای ساخت غرفههای موقت، بلکه برای نصب بنرها، بیلبوردها و سازههای تبلیغاتی نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
مزایای ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم
ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم یک انتخاب اقتصادی و حرفهای برای کسبوکارهایی است که بهدنبال سرعت، استحکام و انعطاف بالا هستند. این سازهها بهدلیل وزن کم، نصب سریع و قابلیت اجرای طرحهای متنوع، امکان ساخت غرفهای جذاب و هماهنگ با هویت بصری برند را فراهم میکنند.
از طرفی، اسپیس فریم از نظر مقاومت و ایمنی نیز عملکردی عالی دارد و هم در فضاهای باز و هم سرپوشیده قابل استفاده است. حملونقل آسان، امکان نصب تجهیزات تبلیغاتی مانند بنر و بکلایت و صرفهجویی قابلتوجه در هزینهها، باعث شده این سازهها بهترین گزینه برای حضور قدرتمند در نمایشگاهها باشند.
مهمترین کاربردهای اسپیس فریم
اسپیس فریم به دلیل استحکام بالا، انعطافپذیری و امکان نصب سریع، در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. مهمترین کاربردهای آن شامل ساخت غرفههای نمایشگاهی، برپایی سن و استیج مراسم، ایجاد سازههای مناسبتی و مذهبی، نصب داربستهای سبک تبلیغاتی، ساخت طاق ورودی و فریمهای نگهدارنده بنر و بکلایت است. این سازهها هم در فضاهای باز و هم سرپوشیده عملکردی عالی دارند و بهدلیل قابلیت مونتاژ و دمونتاژ سریع، بهترین گزینه برای پروژههای کوتاهمدت و مناسبتی محسوب میشوند.
چه زمانی برای ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم مناسب است؟
اگر فضای غرفه شما کوچک است یا میخواهید هزینههای ساخت را کاهش دهید، ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم بهتر خواهد بود. این سازهها برای غرفههایی با متراژ کمتر از ۳۶ متر مربع بسیار مناسب هستند. همچنین در شرایطی که زمان محدودی برای نصب دارید، به دلیل نصب سریع و آسان، اسپیس فریم بهترین انتخاب خواهد بود. علاوه بر این، اگر به دنبال سازهای با طراحی مدرن و بدون نیاز به استفاده از چوب هستید، اسپیس فریم میتواند نیاز شما را بهخوبی برآورده کند.
عوامل مؤثر بر قیمت اسپیس فریم
در فرایند ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم توجه نمایید که قیمت اسپیس فریم به عوامل مختلفی بستگی دارد. نوع مواد اولیه، ضخامت لولهها، کیفیت اتصالات و نوع پوشش رنگ از جمله پارامترهای مهم هستند. علاوه بر این، اندازه غرفه، متراژ مورد نیاز و خدماتی مانند نصب و حمل و نقل نیز بر هزینه نهایی تأثیر میگذارند. پیش از خرید یا اجاره، بهتر است با کارشناسان مجرب مشورت کنید تا سازهای متناسب با نیاز خود انتخاب نمایید.
چرا اسپیس سازان کوثر؟
شرکت اسپیس سازان کوثر با سالها تجربه در زمینه طراحی، اجرا و ساخت غرفه نمایشگاهی با اسپیس فریم، توانسته است اعتماد مشتریان متعددی را جلب کند. این مجموعه با بهرهگیری از تیمی متخصص و تجهیزات به روز، خدمات طراحی سه بعدی غرفه، تولید اسپیس فریمهای استاندارد، نصب سریع و جمعآوری ایمن را ارائه میدهد. همچنین تمام پروژهها تحت نظارت دقیق کارشناسان انجام میشوند تا ضمن رعایت استانداردهای ایمنی، جلوه حرفهای و زیبا به غرفه شما ببخشند. اگر به دنبال سازهای مستحکم، زیبا و مقرونبهصرفه هستید، همکاری با این گروه متخصص بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر کافیست با ۰۲۱۹۱۰۱۴۰۰۰ در ارتباط باشید.
