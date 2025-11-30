سینما بهمن اهواز به جمع سینماهای کشور بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سینما بهمن اهواز در دل بازار شلوغ این شهر قرار دارد. این سینما آخرین مراحل بازسازی را در سال ۱۳۸۷ انجام داده بود و در سال‌های اخیر نیاز به تعمیر و نوسازی داشت. به همین منظور از ابتدای پاییز امسال، مؤسسه بهمن سبز عملیات نوسازی و تجهیز سالن‌های سینمایی را در دستور کار قرار داد. طی سه هفته پروژه نوسازی سینما بهمن اهواز، صندلی‌های این سینما به طور کامل تعویض شد و کف‌پوش سالن‌های سینما تغییر کرد. در این پروژه، سیستم برق سینما بهمن اهواز تعمیر و بهسازی شد و فضای لابی و نور سینما ترمیم شد.

هادی اسماعیلی مدیر عامل بهمن سبز در خصوص نوسازی سینماهای بهمن سبز گفت: قبول داریم که ساخت و ساز سینمایی نقطه آغاز تحول در ناوگان توزیع فیلم است اما باید این را در نظر بگیریم که ساخت سینما، بدون نگهداشت و بهسازی سالن‌های سینمایی هیچ اقدام تحول خواهی را محقق نخواهد کرد.

اسماعیلی تاکید کرد: مؤسسه بهمن سبز با توجه به علاقه‌مندی اهالی خوزستان به هنر سینما و همچنین اهمیت تاریخی و هویتی این استان نگاه ویژه‌ای به ساخت و تجهیز سینما در شهرهای مختلف استان خوزستان داشته است؛ نوسازی سینما بهمن اهواز هم ذیل همین نگاه تعریف شده است و امیدوارم این سینما، فرصت تماشای آثار سینمایی را برای شهروندان اهوازی بیش از گذشته تسهیل کند.

میلاد تفت آشیان رئیس امور سینمایی بهمن سبز در استان خوزستان هم با تاکید بر اینکه توسعه مخاطب در اولویت نظام سینماداری بهمن سبز قرار دارد، گفت: سینما بهمن اهواز به جهت موقعیت ارزشمندی که در این شهر دارد، یکی از نقاط مهم برای اثرگذاری فرهنگی است. با این وجود جذب مخاطب سینما آن هم در بازار شلوغ اهواز تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد و امیدوارم سینمای اقتصادی بهمن اهواز در دوره جدید نوسازی خود بتواند مخاطبان بیشتری را به تماشای فیلم‌های ایرانی جذب کند.

تفت‌آشیان در توضیح سینمای اقتصادی بهمن اهواز گفت: این سینما با تجهیز و ترمیم‌های ساختاری بار دیگر به جمع سینماهای اهواز پیوست؛ با این حال همچنان بلیت این سینما ۶۰ هزار تومان است و در روزهای نیم بها هم قیمت بلیت سینما ۳۰ هزار تومان خواهد بود. خوشحالیم که این سینمای اقتصادی امکان حضور حداکثری خانواده‌های ایرانی را در سینما فراهم خواهد کرد و امیدواریم که مدیران فرهنگی اهواز این فرصت را مغتنم بدانند.

سینما بهمن اهواز در خیابان سی متری شریعتی اهواز قرار دارد و از سینماهای قدیمی این شهر است. این سینما سال ۱۳۲۲ به صورت مقطعی کارش را شروع کرد و توسط احمد قدک‌ساز شکل رسمی سینما به خود گرفت. این سینما در سال ۱۳۴۷ با نام شهرفرنگ و ظرفیت ۷۰۰ نفر به کار خود ادامه داد. این سینما سال ۱۳۸۷ بازسازی شد و با نام «سینما بهمن» به ناوگان سینمایی بهمن سبز اضافه شد.