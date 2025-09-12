بی مهری متولیان فرهنگی خوزستان نسبت به حوزه سینماداری و سینماسازی

میلاد تفت آشیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت و تبریک ۲۱ شهریور روز ملی سینما، اظهار کرد: موسسه بهمن سبز متولی سینماداری حوزه هنری کشور است که وظیفه اکران و چرخه سینماداری را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه موسسه بهمن سبز خوزستان دارای ۶ پردیس سینمایی با ظرفیت‌های مختلف در چهار شهرستان است، افزود: در حال حاضر سه پردیس سینمایی ساحل، اکسین و بهمن در اهواز، پردیس سینمایی مهر مادر در دزفول، پردیس سینمایی کیهان در آبادان و پردیس سینمایی نخل در خرمشهر فعال هستند، همچنین پردیس سینمایی آزادی آبادان که به دلیل مجاورت به ساختمان متروپل دچار آسیب شده بود هنوز مرمت و بازسازی نشده و در حال حاضر غیرفعال است‌.

مدیر امورسینمایی بهمن سبز خوزستان با بیان اینکه این موسسه بزرگترین زنجیره سالن داری سینمایی در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: موسسه بهمن سبز در استان خوزستان دارای بیشترین تعداد سالن‌های سینمایی با ظرفیت‌های مختلف در این استان است.

تفت آشیان در خصوص میزان استقبال مردم استان خوزستان از سینما و تأثیر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین بر فعالیت سینماها، عنوان کرد: ایام کرونا منجر به تعطیلی سالن‌های سینما و در نتیجه اوج گرفتن پلتفرم‌های آنلاین شد و تا حدود دو سال بعد از پایان همه گیری ویروس کرونا تاثیر منفی این اتفاق بر گیشه سینما سایه انداخته بود اما خوشبختانه در دو سال اخیر مردم کشور دوباره به حضور پرشور در سالن‌های سینمایی روی آورده‌اند و با اکران فیلم‌های پرمخاطب و تاثیرگذار در سینمای کشور اتفاقات خوبی رخ داده است.

وی با بیان اینکه به طور کلی استقبال مردم استان خوزستان از سینما پایین‌تر از استاندارد کشوری است، گفت: خوزستان از دیرباز در حوزه سینما و سینما داری شهره بوده لذا ضروری است فرهنگ سینما رفتن در این استان دوباره رونق بگیرد که این امر همت مسئولان را می‌طلبد.

عدم حمایت متولیان فرهنگی استان

مدیرامور سینمایی موسسه بهمن سبز استان خوزستان با انتقاد از بی توجهی و عدم حمایت مسئولان و متولیان فرهنگی استان از حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: به طور کلی مسئولان استان هیچ گونه نگاه حمایتی و دلسوزانه ای نسبت به هنرمندان و جامعه فرهنگی، هنری ندارند و سینما نیز از این قائله مستثنا نیست، یکی از دلایل اصلی این معضل نداشتن سابقه فرهنگی و دید فرهنگی مسئولان است که همین امر عرصه سینما داری در خوزستان را سخت و دشوار کرده است.

تفت آشیان اظهار کرد: در استان‌های مختلف کشور شاهد هستیم که شهرداری‌ها و ارگان‌هایی که مسئولیت اجتماعی و فرهنگی دارند به ساخت سینما، فرهنگسرا و ابنیه فرهنگی ورود کرده و از حوزه سینماسازی و سینما داری حمایت می‌کنند اما در استان خوزستان اینگونه نیست به طوری که تاکنون هیچ‌گونه حمایت و همکاری با موسسه بهمن سبز در راستای احداث زیرساخت‌های سینمایی و یا تجهیز سینماها در این استان صورت نگرفته و هر آنچه تاکنون در خوزستان رخ داده حاصل از فروش فیلم‌های موسسه بهمن سبز و یا درآمد سینماهای این موسسه بوده که این اتفاق بسیار ناراحت کننده است و جای تأمل دارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه حوزه فرهنگ و هنر در استان خوزستان رها شده است، خاطرنشان کرد: موسسه بهمن سبز در استان خوزستان در چهار سال اخیر چهار پردیس سینمایی با ظرفیت سه تا پنج سالن به چرخه اکران اضافه کرده که اگر نگاه منفی مسئولان استان تغییر یابد و از این حوزه حمایت شود قطعاً این ظرفیت‌ها در شهرستان‌های مختلف استان افزایش خواهد یافت.

مدیر امور سینمایی بهمن سبز خوزستان ادامه داد: فیلم سازان با سابقه و یا آینده دار بسیار زیادی در خوزستان وجود دارد که متأسفانه فاقد تریبون و امکانات هستند و پای درد دل هر کدام از این افراد که می‌نشینیم از بی توجهی و حمایت نشدن از سوی متولیان فرهنگی استان گله مند هستند در حالی که اگر حمایت شوند قطعاً شاهد اتفاقات بزرگ و تأثیرگذاری در حوزه فرهنگ و هنر خوزستان خواهیم بود.

تفت آشیان با بیان اینکه مذاکرات و پیگیری‌های فراوان ما برای حمایت مسئولان و متولیان فرهنگی استان در پنج سال اخیر بی نتیجه بوده است، گفت: سینما و فرهنگ سینما داری میراث نسل‌های گذشته ما است، اکنون که از حمایت مسئولان متولی محروم هستیم از مردم انتظار داریم با حضور پرشور خود در سینماها علاوه بر رونق بیش از پیش این حوزه به اشتغالزایی جوانان این مرز و بوم کمک کنند.

وی تاکید کرد: قطعاً هر سینمایی که به دلیل عدم استقبال مردم تعطیل شود موجب افزایش نرخ بیکاری، بزهکاری و فقر فرهنگی در آن جامعه می‌شود بنابراین حمایت مردم از سینماها به عنوان معدود مکان‌های فرهنگی استان منجر به ارتقای فرهنگ استان و رونق حوزه فرهنگ و هنر می‌شود.