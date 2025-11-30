به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی ظهر یکشنبه در گردهمایی کارگروه اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: تأمین شیر برای مدارس، مواد اولیه دام و ماکیان، پایش بر بهای کالاهای حیاتی و همچنین آرد و نان در زمره مهمترین برنامههای کارگروه اقتصادی میباشد.
وی افزود: بررسی شرایط بازار و کالاهای اساسی و همچنین افزایش اندوختههای راهبردی این کالاها بهشکل پیوسته در دستورکار این کارگروه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت پایش بیوقفه فرمانداریها و نهادهای ذیربط بر روی قیمت کالاها و کیفیت تولید نان، بیان کرد: تا پایان سال جاری، دست کم ۵ درصد از نانواییهای استان میبایست به تولید نان سبوسدار اقدام نمایند و فرمانداریها، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت بر فرایند اجرای این طرح نظارت خواهند داشت.
وی بر الکترونیکیسازی فرآیندهای تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی تا پایان سال پافشاری کرد و ادامه داد: انجام اقدامات ضروری از سوی نهادهای مسئول، از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، برای محقق شدن این هدف است.
خلیلی تاکید کرد: تداوم فعالیت دیدهبان نظارت بر تورم و پایش دقیق بر افزایش بهای خوراک، نوشیدنیها و اجارهبهای مسکن امری لازم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل خاطرنشان ساخت: تعاونیهای روستایی میبایست طرحهای ضروری برای تهیه، انبارش و شیوه توزیع میوه شب عید را با رعایت احترام به شهروندان و نگهداری از کیفیت کالا به انجام برسانند.
وی گفت: با اشاره به ایجاد ۱۱ بازارچه روستایی در استان برای فروش بیواسطه کالا از مزرعه تا سفره، این واحدها برای آغاز به کار آمادگی کامل دارند.
خلیلی صدور پروانه برای واردات مواد اولیه دام و طیور به استان اردبیل و برنامهریزی جهت تأمین مایحتاج ماه رمضان را از دیگر اقدامات با اولویت کارگروه اقتصادی اعلام داشت.
