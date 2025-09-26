خلیلی: روند توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی در اردبیل رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی صبح جمعه در نشست رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور با رؤسای اصناف استان اردبیل اظهار کرد: در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظامی، امنیتی و بسیج اصناف، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و موضوع آرد و نان بدون مشکل مدیریت شد.

وی افزود: از همان ساعات اولیه جنگ، با دستور استاندار اردبیل قرارگاه اقتصادی تشکیل و روند تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی به‌صورت شبانه‌روزی رصد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: با وجود حضور گسترده شهروندان از سراسر کشور در استان اردبیل طی روزهای جنگ، همدلی و مشارکت عمومی باعث شد مشکلی در حوزه بازار و معیشت مردم ایجاد نشود.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور نیز در این نشست ضمن قدردانی از زحمات مردم و مسؤولان، وفاق و همدلی ایجادشده در استان اردبیل را ستودنی خواند و بر افزایش نقش‌آفرینی بسیج در موضوع تنظیم بازار تأکید کرد.

سردار غلامرضا حسن‌پور گفت: بر اساس ارزیابی‌های سازمان بسیج اصناف کشور، اردبیل در زمره استان‌های برتر در مدیریت بازار و حوزه اقتصادی در ایام جنگ قرار گرفته است و این بابت از استاندار و همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوط قدردانی می‌کنیم.