محمدبیگی: قانون مهریه باید پیشگیرانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذرماه) مجلس در تذکر شفاهی در خصوص طرح اصلاح قانون مهریه، اظهار داشت: حساسیت موضوع مهریه باعث شده این طرح از قاعده طرح‌ها و قوانین مؤثر و تحولی خارج شود.

به گفته محمدبیگی، موضوعات راهبردی مانند بیمه زنان خانه‌دار از ابتدای عقد که می‌توانست در قانون گنجانده شود، در طرح فعلی دیده نشده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به وضعیت روابط اقتصادی زوجین افزود: در موضوع استحکام این روابط، پازل‌هایی مانند مهریه، سیسمونی و جهیزیه دچار انحراف و بدعت شده است.

وی تأکید کرد که لازم است برای فرهنگ‌سازی مهریه کم و ازدواج آسان، بندهای پیشگیرانه در قانون اضافه شود، اما متأسفانه اجزای نظام مالی بین زوج و زوجه مانند ارث، دیه، جهیزیه، سیسمونی، نفقه و اجرت المثل در قانون فعلی دیده نشده است.

محمدبیگی ادامه داد: اگر قانونی بدون تعیین ضابطه برای جلوگیری از سوءاستفاده از کاهش مهریه و تعیین مهریه‌های نجومی تصویب شود، تأثیرگذاری آن مانند قانون قبلی خواهد بود و تعیین مهریه ۱۱۰ سکه نیز زیر سوال خواهد رفت.

وی با تاکید بر ضرورت نگارش قانون به صورت پیشگیرانه، گفت: امکان بیمه کردن مهریه، اخذ مالیات پلکانی از مهریه‌های سنگین و اصلاح شروط ضمن عقد باید در قانون پیش‌بینی شود تا کارایی آن افزایش یابد.