به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذرماه) تذکر شفاهی خود را با گرامیداشت هفته بسیج و سالروز شهادت آیت‌الله مدرس آغاز کرد.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کلان‌شهرها اظهار داشت: نفس‌های تهران و بسیاری از کلان‌شهرها به شماره افتاده و آلودگی هوا به اوج رسیده است.

سلیمی افزود: دولت به جای اقدام اساسی صرفاً به دنبال کلید تعطیلی است و تعطیلی را راهکار می‌داند.

نماینده مردم تهران خطاب به رئیس جمهور گفت: جنابعالی پزشک هستید، آیا فوت سالیانه ۵۸ هزار نفر براساس برخی از آمارهای رسمی، خسارت سالیانه ۱۸ میلیارد دلار و موج بلند بیماری‌های سرطانی، جنابعالی را به خود نیاورده است؟

سلیمی تصریح کرد: چرا قانون خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد اجرایی نمی‌شود، چرا با کسانی که به سینه خود مدال نسوزاندن مازوت می‌زدند برخورد نمی‌شود و چرا واردات خودرو جانبازان تسهیل نمی‌شود؟

وی همچنین به شعار کوچک‌سازی دولت اشاره کرد و گفت: چرا برخی اجزای سازمان‌های دولتی، از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع انسانی ریاست جمهوری، امروز به دنبال گسترش منابع انسانی هستند؟