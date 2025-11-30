به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش عصر یکشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان با انتقاد شدید از کمکاری برخی دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه اظهار کرد: آلودگی هوای اصفهان مستقیم سلامت تکتک شهروندان، زنان، کودکان و سالمندان را تهدید میکند و این موضوع از هر چیزی مهمتر است و هیچ بهانهای برای کمکاری پذیرفته نیست.
وی با تأکید بر اینکه استان اصفهان تنها استانی است که دارای سند جامع کاهش آلودگی هوا مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان است، گفت: در این سند برای ۱۷ دستگاه اجرایی، ۱۱۰ وظیفه مشخص تعریف شده است؛ ۱۷ دستگاه اصلی شامل شهرداری، اداره کل محیط زیست، آموزش و پرورش، دانشگاههای علوم پزشکی، شرکت پخش فرآوردههای نفتی، پلیس راهور، صمت، راهداری، هواشناسی، شرکت گاز، شرکت برق و … هستند. این سند هم وظایف شرایط عادی و هم وظایف شرایط اضطرار را بهطور جداگانه تعیین تکلیف کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با انتقاد شدید از حضور نیافتن مدیران ارشد دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه آلودگی هوا و اعزام نمایندگان غیرثابت به جلسات افزود: هر هفته تکرار میکنیم که باید خود مدیرکل یا حداقل یک نماینده تامالاختیار و ثابت در جلسات حضور داشته باشد اما باز هم افراد جدید میآیند که از مصوبات قبلی بیخبرند. این رویه باید تمام شود.
وی با اشاره به مهمترین دستور جلسه و مصوبات امروز، خاطرنشان کرد: هر ۱۷ دستگاه اجرایی موظفند بدون منتظر ماندن برای جلسه هفتگی کارگروه، در حوزه خودشان قرارگاه عملیاتی شبانهروزی تشکیل دهند، یک نفر مسئول ثابت و پیگیر تعیین کنند و گزارش هفتگی عملکرد به دبیرخانه اداره کل محیط زیست ارائه دهند. اگر این کار انجام شود، ۸۰ درصد مشکلات حل میشود.
لزوم تعیین تکلیف ۱۲۰۰ واحد آلاینده در شهر اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران در ادامه بهطور خاص به چند دستگاه از جمله شهرداری اصفهان دستور داد فوری قرارگاه ویژه برای ساماندهی و انتقال بیش از یک هزار و ۲۰۰ کارگاه آلاینده شهری شامل ریختهگری، طلاسازی، سنگبری، موزاییکسازی و تشکیل شود.
شیشه فروش ادامه داد: قرارگاه ویژه بایستی در اسرع وقت این واحدها را ساماندهی، منتقل یا مجهز به فیلتر کند.
وی اضافه کرد: شهرداری اصفهان امشب جلسه اضطراری برگزار کند تا گشتهای شبانه تقویت شود و با هرگونه آتش زدن ضایعات و بقایای گیاهی در فضای باز پارکها و حاشیه زایندهرود قاطعانه برخورد شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ابراز کرد: لازم است پلیس راهور برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی را تشدید کند؛ همچنین شرکت پخش فرآوردههای نفتی میبایست از صبح فردا محدودیت ویژه گازوئیل را اعمال و عرضه سوخت پاک را در همه جایگاهها تضمین کند.
شیشه فروش ادامه داد: ضروری است دانشگاههای علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان اطلاعیههای بهداشتی مستمر صادر کنند، ورزش در فضای باز را ممنوع اعلام کنند و برای غیرحضوری شدن کلاسها در صورت لزوم آمادگی کامل داشته باشند.
وی خطاب به نمایندگان همه دستگاههای حاضر در جلسه گفت: لازم است فوری برای جذب اعتبارات ملی نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، نصب ایستگاههای جدید پایش هوا و سایر نیازمندیها به تهران نامهنگاری شود.
شیشهفروش تأکید کرد: همه ۱۷ دستگاه اجرایی که در سند جامع کاهش آلودگی هوا نام برده شدهاند، موظف شدند با تشکیل قرارگاههای ویژه و شبانهروزی، ۱۱۰ وظیفه خود را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: اداره محیط زیست نیز نظارت مستمر خواهد داشت. هیچ بخشنامهای به تنهایی مشکل را حل نمیکند؛ مدیران ارشد باید شخصاً وارد میدان شوند تا بتوانیم پاسخگوی مردم اصفهان باشیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان حتی در روزهای هوای پاک بهصورت هفتگی تشکیل میشود و دبیرخانه آن در اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.
