دنیامالی: سبک زندگی «آقاتختی» باید الگوی ورزشکاران و قهرمانان شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه نمایشگاه «آقا تختی» در موزه ملی ملک، صبح امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) در حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه، محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک، بستگان جهان پهلوان، جمع زیادی از پیشکسوتان کشتی ایران، فعالان ورزش و اهالی رسانه برگزار شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی آستان قدس رضوی است که به منظور تقویت روایت‌های فرهنگی و معرفی چهره‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر، نمایشگاهی را به جهان پهلوان غلامرضا تختی اختصاص داده

است.

این نمایشگاه با هدف بازنمایی وجوه کمتر دیده‌شده از زندگی و شخصیت زنده یاد تختی طراحی شده است و حاصل همکاری مشترک با آستان قدس رضوی، کمیته ملی المپیک و مجموعه‌های خصوصی است.

نمایشگاه «آقاتختی» بر پایه روایت‌های تصویری و مستندات تاریخی، مجموعه‌ای ارزشمند از عکس‌های دیده‌نشده، اسناد معتبر، دست‌نوشته‌ها و اشیای شخصی این پهلوان محبوب را به نمایش درمی‌آورد.

آثار انتخاب‌شده، تصویری جامع از منش پهلوانی، مردمداری، رفتار اجتماعی و جایگاه فرهنگی تختی ارائه می‌کند؛ شخصیتی که به‌عنوان نماد اخلاق و جوانمردی در حافظه جمعی مردم ایران جاودانه شده است.

احمد دنیامالی در مورد این اقدام گفت: کار بسیار فاخری با همکاری نهادها و سازمان های مختلف انجام شده است. این که مدال های مرحوم تختی بازسازی شده و سبک زندگی ایشان هم به نمایش گذاشته شده است کار نادری است که می تواند الگوی مناسبی برای ورزشکاران و قهرمانان باشد.

وی تاکید کرد: سبک زندگی آقاتختی می توان الگوی مناسبی برای ورزشکاران به ویژه کشتی گیران کشورمان باشد و ما وظیفه داریم این اقدام را برای سایر ورزشکاران و قهرمانان هم انجام دهیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به خصوصیات قهرمانانی که باید چنین اقداماتی برای آنها صورت بگیرد گفت: ویژگی بارز این ورزشکاران این بوده که علاوه بر قهرمانی در پهلوانی هم سرآمد بودند و همین آنها را از سایرین متفاوت می کند.

احمد دنیامالی در پایان گفت: حتما ما در این حوزه انباشتگی تکالیف داریم که امیدوارم بتوانیم این کارها را با سرعت بیشتری به سرانجام برسانیم.