امیر قاسمی منجزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد در مرحله نیمه نهایی گفت: تیم ما خیلی دیر بسته شد و با توجه به زمان کمی که داشتیم کشتی‌گیران جوان و بومی استان خوزستان را جذب کردیم. اکثر کشتی‌گیران ما جوان هستند و در مسابقات قهرمانی جهان به میدان رفتند. با این حال همگی هم قسم شدیم که نمایش قابل قبولی ارائه بدهیم.



سرمربی تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد خوزستان گفت: امیدوارم مسابقات لیگ سکوی پرتاب کشتی‌گیران ما باشد تا بتوانند خودشان و توانایی‌هایشان را نشان بدهند. قطعاً حضور در مسابقات لیگ نسبت به رقابت‌های رسمی استرس کمتری دارد و این موضوع می‌تواند برای کشتی‌گیران مفید باشد و به آنها کمک کند.



وی در مورد رویارویی با تیم صدرنشین استقلال قم عنوان کرد: استقلال قم جزو تیم‌های مدعی است که به لحاظ مالی و زمانی از ما خیلی جلوتر است. این تیم دو ماه قبل از ما شروع به یارگیری کرد و الان هم کشتی‌گیران شاخص را در ترکیب خود دارد. آنها شانس زیادی دارند اما ما هم حریف دست و پا بسته‌ای نیستیم و امسال شگفتی‌ساز خواهیم بود.



قاسمی منجزی گفت: تیم ما با وجود اینکه از نظر مالی بضاعت بالایی نداشت و خیلی هم دیر شروع کردیم اما همیشه دانشگاه آزاد پای ثابت لیگ ایران بوده و کشتی‌گیرانی مثل دانیال سهرابی و ناصر علیزاده از طریق همین تیم به تیم ملی راه پیدا کردند. دانشگاه آزاد همیشه قراردادها را کامل پرداخت می‌کند، من خودم از این موضوع زخم خوردم و سال گذشته در تیم شهرداری مسجد سلیمان بودم اما هنوز هیچیک از مطالبات را پرداخت نکردند.



وی در پاسخ به این سوال که آیا کشتی‌گیر شاخصی جذب کرده‌اید یا خیر، گفت: همانطور که گفتم واقعاً بضاعت مالی ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، از طرف دیگر هم خدا را شکر رئیس فدراسیون به کشتی‌گیران زیاد می‌رسد و به همین خاطر آنها با مبالغ کم در لیگ حاضر نمی‌شوند. سقف قراردادهای آنها از لیگ بسیار بالاست و برای آنها نمی‌صرفد که با مبلغ کم در لیگ حاضر شوند.



وی در مورد سطح فنی و کیفی لیگ برتر کشتی عنوان کرد: عملاً حضور ملی‌پوشان کشتی فرنگی در لیگ زیاد نیست. البته که امسال لیگ نسبت به دوره‌های قبل به مراتب بهتر شده است اما باید همچنان به کشتی بیشتر رسیدگی کنند تا لیگ آن دیده شود.



قاسمی منجزی تاکید کرد: در تمامی مسابقات مهم همه نگاه‌ها به سمت کشتی است تا مدال‌آوری کند اما در بحث حمایت از این رشته همچنان مثل فرزند سرراهی است. در صورتی که کشتی به حضور اسپانسرها و حضور مداوم در لیگ نیاز دارد.



وی گفت: زمانی لیگ پویا می‌شود که اسپانسرها حضور داشته باشد و تعداد تیم‌ها افزایش پیدا کند، البته همانطور که گفتم نسبت به گذشته شرایط خیلی بهتر شده است اما همچنان کافی نیست. کشتی ورزش اول کشور است و باید لیگ پویاتر از این داشته باشد.