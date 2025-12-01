تغییر زمان مسابقات جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی در تقویم سال ۲۰۲۶ میلادی خود، زمان برگزاری مسابقات مهم را تغییر داد. زمانهای درج شده جدید در تقویم این اتحادیه برای ۴ مسابقه مهم مربوط به تیمهای ملی کشتی ایران به شرح زیر است:
- رقابتهای کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۶ میلادی روزهای ۲ لغایت ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ شمسی در شهر منامه کشور بحرین برگزار خواهد شد.
- رقابتهای کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در سال ۲۰۲۶ روزهای ۲۰ لغایت ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر لاس وگاس کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
- بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن روزهای ۸ مهر لغایت ۱۱ مهر سال ۱۴۰۵ شمسی برگزار خواهد شد.
- رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا روزهای ۱۸ لغایت ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ شمسی برگزار خواهد شد.
