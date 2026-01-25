کاهش ۳۰درصدی مصرف گاز با اجرای طرح کارورهای انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی مدیر عامل شرکتملی گاز ایران در مراسم امضای قرارداد با ۲۲ شرکت‌ کارور گفت:موضوع کارورها اگرچه مبحث جدیدی است، اجرای آن به‌دلیل عملیاتی بودن دشواری‌های خاص خود را دارد. این موضوع اکنون از حیطه اختیارات صرفِ وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران فراتر رفته و به‌عنوان ضرورت قانونی در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده و مصوبه هیئت دولت را نیز دریافت کرده است.

وی ادامه داد: این طرح از سوی وزارت نفت به صورت جدی دنبال می شود و تیمی متخصص با همکاری معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت تشکیل شده است تا تمام ابعادی که ممکن بود ایجاد ابهام کند، شفاف‌سازی شود، به دنبال این اقدام‌ها، برخی شرکت‌های کارور فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرده‌اند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بهره‌وری انرژی موضوعی تک‌بعدی نیست و ذی‌نفعان متعددی دارد.

توکلی ادامه داد: شرکت‌های کارور در واقع موضوع مدیریت انرژی را «مردمی‌سازی» کرده‌اند و امروز در تاریخ فعالیت‌ وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران روزی مهم به‌شمار می‌آید.

وی خطاب به نمایندگان شرکت‌های کارور گفت: در ارزیابی‌های اولیه تلاش شد به‌دلیل نوپا بودن این مسیر، شرایط سهل‌گیرانه‌ای در نظر گرفته شود و اکنون ۳۵ شرکت آماده فعالیت در این حوزه هستند. پیشنهاد می‌شود با توجه به موفقیت این الگو در تجربیات جهانی، شرکت‌های کارور با عملکرد خود، اعتماد لازم را در مصرف‌کنندگان ایجاد کنند. یکی از بزرگ‌ترین محاسن این طرح، ایجاد یک واسط اپراتوریِ انرژی از سوی شرکت‌های کارور میان حاکمیت و مصرف‌کننده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز وظیفه حاکمیت را حمایت تمام‌قد برای به نتیجه رسیدن این مسیر دانست و با اشاره به نتایج موفقیت‌آمیز طرح پایلوت تصریح کرد: در مرحله آزمایشی که با مشارکت ۴۰ هزار مشترک انجام شد، موفق به ثبت رکورد کاهش مصرف در بازه ۴۱ تا ۴۶ میلیون مترمکعبی شدیم. پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این طرح بتوانیم در انتهای زنجیره مصرف، شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف گاز باشیم.